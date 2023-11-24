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Розвідка в Естонії розкрила цілі ЗСУ на лівобережжі Херсонщини

Руслана Заклінська
24 листопада 2023, 22:52
Збройні сили України створили плацдарм на лівому березі Дніпра для відтіснення російських сил і зменшення обстрілів Херсона.
Розвідка в Естонії розкрила цілі ЗСУ на лівобережжі Херсонщини
В Естонській розвідці назвали цілі ЗСУ на лівобережжі Дніпра / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, 22 окрема механізована бригада

Ситуація на українському фронті за останній тиждень не зазнала значних змін. Загальна інтенсивність бойових дій знизилася, за винятком району Авдіївки, де російські атаки посилилися. Про це розповів глава розвідцентру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг виданню ERR.

На південній ділянці фронту українські війська змогли утримати новонабуті території, особливо на східному березі Дніпра.

За словами глави розвідцентру Сил оборони Естонії Антса Ківісельга, двома основними цілями українських сил у регіоні є контроль над районами на лівому березі Дніпра і відкидання окупантів на південь. Таким чином ЗСУ намагаються убезпечити Херсон від російського вогню із закритих позицій.

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"На даний момент я не бачу і не вірю, що армії Російської Федерації вдасться відкинути українські частини за річку. І якщо це станеться, то це обов'язково буде рішення самих українців", - сказав глава розвідцентру Сил оборони.

Згідно з словами полковника у відставці, Ханнеса Тоомсалу, погода суттєво впливає на можливість використання безпілотників РФ. Проте варто зауважити, що під час останніх дій українська ППО знищила частину "Шахедів" – безпілотників РФ, що вказує на можливі проблеми у російській армії.

"Інше питання, де їхні ракети? Вони ж були вироблені. Цього тижня літав "Іскандер-К", який навіть не є балістичною ракетою. І Х-22 "Буря", страшна стара ракета, яка розбилася під Запоріжжям. Незрозуміло, в якому стані армія Росії", - додав Тоомсалу.

Видання підкреслило, що в найближчому майбутньому Росія, ймовірно, не здійснить оперативного прориву на українській території. Проте з приходом холодів імовірність атак РФ на важливі інфраструктурні об'єкти України зростатиме.

Війна в Україні

Нагадаємо, співзасновник проекту DeepState Роман Погорєлий повідомив, що окупанти намагаються рухатися вперед на Куп'янському напрямку в районі Синєлевки. За його словами, важкі бої також тривають у лісах поблизу Лимана Першого. Противник постійно намагається просуватися хвилями. Проте на лінії зіткнення не відбулося значущих змін.

Також російські війська активізувались поблизу Авдіївки в Донецькій області та розпочали третю хвилю штурмових дій. За повідомленням начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша, окупанти здійснюють численні авіаудари за допомогою керованих авіабомб та завдають 30-40 масованих обстрілів Авдіївки.

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