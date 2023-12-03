УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Головне - прорвати оборону": офіцер зробив прогноз щодо лівобережжя Херсонщини

Андрій Ганчук
3 грудня 2023, 20:51
Існують три фактори, які заважають Збройним силам прорвати оборону окупантів РФ на лівобережжі Херсонщини і піти в перед, сказав Євген Лупаков.
ЗСУ Дніпро, війська РФ
Морпіхи на лівобережжі Херсонщини, можливо, й самі прорвуть "оборону" окупантів - офіцер / Колаж: Главред, фото: в. Зеленський, Міноборони РФ (ілюстративне фото)

Морські піхотинці на лівому березі Дніпра в Херсонської області, як і раніше, утримують плацдарм і проводять атаки. Перспективи однозначні, проте миттєвого прориву і звільнення території не буде. Йтиметься про довгу історію. Про це заявив перший заступник голови Спілки офіцерів України, капітан першого рангу Євген Лупаков.

В інтерв'ю Обозреватель він розповів про те, що морська піхота утримуватиме плацдарм на лівобережжі, згодом очікується просування.

"Якщо вже наші висадилися на лівому березі, то це морська піхота. А це особливі воїни, з особливим характером, з особливими здібностями. Вони не здадуть цей плацдарм однозначно. Більше того, звідти буде підтримка нашого наступу, який піде з півночі. Можливо, і самі прорвуть", - вважає офіцер.

відео дня

За його словами, миттєвого прориву і звільнення окупованих районів Херсонської області чекати не потрібно. Події на лівобережжі - це довга історія.

"На жаль, дуже довга (історія - ред.). Тому що ми зіткнулися з сильною перевагою ворога в повітрі, про що ви сказали, і з величезними мінними і фортифікаційними загородженнями противника. Плюс з нескінченною кількістю "м'яса". Ці три фактори зараз заважають нам пробивати оборону ворога і йти вперед. Головне для нас - прорвати оборону, далі піде легше", - підкреслив Євген Лупаков.

Ситуація на лівобережжі Херсонської області

ЗСУ утримують плацдарм на лівобережжі Херсонської області, повідомили в новому зведенні Генерального штабу. Війська завдають вогневої поразки противнику.

На Херсонщині армія України вдарила по будівлі, де топ-окупанти проводили свою нараду. В результаті вибуху в селі Ювілейному загинули російські чиновники.

ЗСУ просунулися на лівому березі Херсонщини і перекидають туди підкріплення, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. Війська досягли успіхів у районі Кринок і закріпилися в лісовому масиві.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
ЗСУ війська Росії Херсонська область війна Росії та України
Реклама

Головне за день

"Будуть жахливо страждати взимку": Ходжес розкрив, що чекає на війська РФ

"Будуть жахливо страждати взимку": Ходжес розкрив, що чекає на війська РФ

22:06 Світ
ЗСУ залишаться без зброї: дипломат - про проблеми через затримку допомоги від США

ЗСУ залишаться без зброї: дипломат - про проблеми через затримку допомоги від США

21:40 Україна
Основні сили окупантів вичерпані: важливі подробиці про бої за Авдіївку

Основні сили окупантів вичерпані: важливі подробиці про бої за Авдіївку

20:52 Україна
Всі головні новини

Останні новини

22:06

"Будуть жахливо страждати взимку": Ходжес розкрив, що чекає на війська РФ

21:48

Популярна співачка зізналася, чому від неї відмовився Костянтин Меладзе

21:40

ЗСУ залишаться без зброї: дипломат - про проблеми через затримку допомоги від США

20:52

Основні сили окупантів вичерпані: важливі подробиці про бої за Авдіївку

20:51

"Головне - прорвати оборону": офіцер зробив прогноз щодо лівобережжя Херсонщини

Вирішальним у війні буде 2024 рік, удари по РФ можуть призвести до бунту чи революції – МусієнкоВирішальним у війні буде 2024 рік, удари по РФ можуть призвести до бунту чи революції – Мусієнко
20:45

Більша за маму: Ані Лорак здивувала світським виходом доньки

19:56

Репер-путініст Баста потрапив у серйозну ДТП

19:36

Україну накрив антициклон: де вріже 14 градусів морозу

19:32

Ядерне стримування Путіна: у Німеччині назвали план для ЄС і занепокоїлися США

Реклама
19:10

Чи можливий новий аналог "Тегерена-43"?Погляд

18:41

Експерт розповів, як запобігти конденсату на вікнах: ці прості поради врятують ваш будинок

18:36

Шукати призовників за місцем проживання: юрист розповів, чи законно це

18:18

У Британії закликали зупинити Путіна в Україні і попередили про небезпеку

18:09

"Це неможливо": Тука - про те, чому ЗСУ не можуть зайти у КримВідео

17:52

Гороскоп Таро на тиждень з 4 до 10 грудня: Леву - успіх у стосунках, Діві - нові починання

17:49

Як поставити на місце сусідів: ці прості поради допоможуть уникнути проблемВідео

17:23

Чи можуть війська РФ знову підійти до Києва: український розвідник зробив заяву

17:10

"Не"розлучений Мурат Налчаджиоглу знявся на тлі бюста чужої жінки

17:05

Що не можна робити 4 грудня, щоб не накликати біду: прикмети і заборони дня

16:50

Чому дітям не можна спати з дорослими: яка небезпека загрожує дитині

Реклама
16:41

"День перемоги України постійно відтерміновується": експерт назвав причинуВідео

16:27

Прямий, великий або "картоплею": як визначити характер людини за носом

16:15

Дезінсектор розповів, чим вигнати щурів і мишей з дому

16:11

Даша Кацуріна розкрила свій рідкісний діагнозВідео

15:57

Для України перемога Путіна стала б трагедією, потрібна допомога - Столтенберг

15:21

"Клоун"-путініст Охлобистін зарюмсав через те, що Макаревич "зробив йому боляче"

15:11

Любовний гороскоп на тиждень з 4 до 10 грудня: кого із знаків чекає пристрасть та шалена закоханість

15:06

Україна перейшла на новий етап війни: Подоляк назвав три ключових рішення

14:48

Німеччина хоче менше платити Євросоюзу за зброю для України - Daily Telegraph.

14:31

Вдарить мороз -13, вітер зноситиме з ніг: синоптик сказав, де погіршиться погода

14:27

Лілія Ребрик розкрила дату пологів та плани на ім'я третьої дитини

13:55

Божевільна путіністка-"Червона шапочка" Поплавська назвала Лорак зрадницею

13:43

Місячний календар 4 грудня 2023: стрижка в цей день принесе шалену удачу

13:38

Як доглядати за кімнатними рослинами взимку: садівник розкрив, що може їх "вбити"

13:15

До чого падає виделка і яку біду це принесе: про що говорить древня прикмета

13:12

Церковне свято 4 грудня: що не можна робити у Варварин день

12:57

Які продукти подорожчають в Україні до Нового року: на що українцям доведеться розщедритися

12:00

"Їх було не двоє, а група": сержант підрозділу розповів подробиці розстрілу військових ЗСУ

11:59

Підвищення українцям пенсій: коли це може статися і яка сума

11:55

Окупанти, які розстріляли українських полонених, вже ліквідовані: деталіВідео

Реклама
11:48

Що робити, якщо в будинку завелася міль: як знайти гнізда і знищити комах

11:41

Гороскоп на завтра 4 грудня 2023: Дівам - швидкі зміни, Козероги - уникайте натовпу

11:31

"Самотужки ми не витягнемо": майор ЗСУ розповів про загрозу Третьої світової

11:07

Китайський гороскоп на завтра 4 грудня 2023: Козі - прихильність друзів, Собаці - негатив через плітки

11:04

"Іде 3-я хвиля штурмів": окупанти збираються кинути на Авдіївку важку техніку

10:32

Фінансовий гороскоп на тиждень з 4 по 10 грудня: хто встигне розбагатіти в 2023

10:10

Яких подій на фронті варто очікувати взимку:експерт дав прогноз наступу ЗСУВідео

10:05

Гості проситимуть ще: рецепт неперевершеного мандаринового десерту до Нового року

09:59

"Якщо вона була ціллю – це ще гірше": Гетьман пояснив, на що вказує отруєння Буданової

09:25

Гороскоп на тиждень з 4 по 10 грудня: Скорпіони - подбайте про себе, Діви - потерпіть

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиМодні помилкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти