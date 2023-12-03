"Головне - прорвати оборону": офіцер зробив прогноз щодо лівобережжя Херсонщини

Існують три фактори, які заважають Збройним силам прорвати оборону окупантів РФ на лівобережжі Херсонщини і піти в перед, сказав Євген Лупаков.

https://glavred.net/ukraine/glavnoe-prorvat-oboronu-oficer-sdelal-prognoz-po-levoberezhyu-hersonshchiny-10521925.html Посилання скопійоване

Морпіхи на лівобережжі Херсонщини, можливо, й самі прорвуть "оборону" окупантів - офіцер / Колаж: Главред, фото: в. Зеленський, Міноборони РФ (ілюстративне фото)

Морські піхотинці на лівому березі Дніпра в Херсонської області, як і раніше, утримують плацдарм і проводять атаки. Перспективи однозначні, проте миттєвого прориву і звільнення території не буде. Йтиметься про довгу історію. Про це заявив перший заступник голови Спілки офіцерів України, капітан першого рангу Євген Лупаков.

В інтерв'ю Обозреватель він розповів про те, що морська піхота утримуватиме плацдарм на лівобережжі, згодом очікується просування.

"Якщо вже наші висадилися на лівому березі, то це морська піхота. А це особливі воїни, з особливим характером, з особливими здібностями. Вони не здадуть цей плацдарм однозначно. Більше того, звідти буде підтримка нашого наступу, який піде з півночі. Можливо, і самі прорвуть", - вважає офіцер. відео дня

За його словами, миттєвого прориву і звільнення окупованих районів Херсонської області чекати не потрібно. Події на лівобережжі - це довга історія.

"На жаль, дуже довга (історія - ред.). Тому що ми зіткнулися з сильною перевагою ворога в повітрі, про що ви сказали, і з величезними мінними і фортифікаційними загородженнями противника. Плюс з нескінченною кількістю "м'яса". Ці три фактори зараз заважають нам пробивати оборону ворога і йти вперед. Головне для нас - прорвати оборону, далі піде легше", - підкреслив Євген Лупаков.

Ситуація на лівобережжі Херсонської області

ЗСУ утримують плацдарм на лівобережжі Херсонської області, повідомили в новому зведенні Генерального штабу. Війська завдають вогневої поразки противнику.

На Херсонщині армія України вдарила по будівлі, де топ-окупанти проводили свою нараду. В результаті вибуху в селі Ювілейному загинули російські чиновники.

ЗСУ просунулися на лівому березі Херсонщини і перекидають туди підкріплення, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. Війська досягли успіхів у районі Кринок і закріпилися в лісовому масиві.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.