Ракета цілеспрямовано летіла в будинок: з'явилося нове відео з камер реєстратора трагедії в Дніпрі

Ворожа ракета, випущена стратегічним бомбардувальником, потрапила в багатоповерхівку в Дніпрі - цей момент вдалося зняти очевидцям.
Ролик спростовує фейк, який зараз активно поширюється по мережі, що нібито українська ракета ППО потрапила в російську Х-22, через що та влетіла в будинок і детонувала.
"У кого є ще сумніви в тому, що це було ППО, або газ, або теракт, як розповідали російські терористи", - йдеться в повідомленні під відео Telegram-каналу "Дніпро оперативний".
Ракетний удар по Дніпру 14 січня
У суботу, 14 січня, під час масштабної тривоги російські військові вдарили ракетою в багатоквартирний будинок у Дніпрі. Будинок складався з 16 під'їздів, а всього в ньому проживало близько 1700 жителів.
В результаті попадання російської ракети понад 1000 жителів залишилися без житла.
16 січня в ОВА повідомили, що через ракетний удар по житловому масиву в Дніпрі загинули 40 людей.
Тим часом пропагандисти в РФ, не соромлячись, цинічно радіють жорстоким вбивствам цивільних в Україні, а прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що до теракту в Дніпрі РФ нібито не має відношення.
"Російські збройні сили не завдають ударів по житлових будинках або по об'єктах соціальної інфраструктури. Удари наносяться по військових цілях, очевидним або замаскованим", - сказав глашатай Путіна.
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