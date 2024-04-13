"Квітень і травень будуть вирішальними": генерал попередив про важкий період для України

Ситуація на фронті багато у чому залежатиме від того, чи нададуть нам партнери необхідне озброєння для захисту від країни-агресорки Росії.

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Генерал попередив про важкий період для України/ колаж: Главред, фото: Главред, 14 ОМБР Романа Великого

На Україну чекає дуже важкий період, квітень та травень будуть вирішальними – у цей період часу потрібно буде ухвалювати важливі рішення.

Таку думку висловив військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника Генштабу (2006-2010 рр) Ігор Романенко, повідомляє ТСН.ua. У відповідь на питання, як далі може розвиватися війна в Україні, він зазначив, що це залежить від цілого комплексу питань.

"Є цілий комплекс питань, від яких залежить подальший розвиток війни, а точніше, чи буде він позитивним або негативним для України. Війна базується на об’єктивних законах, які на неї впливають. Тому буде вона успішною чи не успішною – залежить від забезпечення дій обох сторін, які беруть у ній участь", – зазначив Романенко. відео дня

Він наголосив, що зараз російські окупанти невпинно наступають. Дії ЗСУ залежать також від допомоги, яку Україна отримує від західних партнерів.

"Зараз ворог невпинно наступає. І у цій ситуації ми чітко бачимо – хто і як з союзників нам допомагає. Бо від цієї допомоги залежать подальші дії ЗСУ. Як не крути, але без допомоги союзників нам не здолати ворога", – сказав експерт.

За його словами, на Україну чекає дуже важкий період – квітень та травень будуть вирішальними.

"Це саме той час, коли мають бути ухвалені важливі рішення. Але найголовніше, щоб обіцянки наших союзників з постачання озброєння та військової техніки ставали реальністю. Ми залежимо від них, адже власним ВПК закриваємо лише до 10% від потреби Сил оборони України. Тому усі інші відсотки для нас – порятунок. Поки з цим є проблеми. Ми бачимо, як поводять себе американці – лише годують обіцянками. Звичайно, Європа намагається по можливості виправляти ситуацію, але це робиться дуже повільно та й у Європи немає такого потенціалу, щоб у повному обсязі перекрити можливості того, чим нам можуть допомогти США", – зазначив Романенко.

Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Війна в Україні

Раніше у DeepState повідомили, що загарбники окупували Богданівку в Донецькій області. Також російські окупанти просунулися ще біля трьох населених пунктів.

Також раніше аналітики розкрили, що відбувається під Часовим Яром. Аналітики Інституту вивчення війни повідомили про ситуацію на передовій та заявили, що позиційні бої тривають по всій лінії фронту, на всіх напрямках.

Нагадаємо, в АР повідомили, що Китай почав продавати Росії ще більше товарів для виробництва зброї проти України. КНР різко збільшив продажі верстатів, мікроелектроніки та інших технологій, які РФ використовує під час виготовлення ракет, танків, літаків для війни.

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