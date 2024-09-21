Обірвали життя 12-річної дитини: РФ вдарила по житловому сектору Кривого Рогу, 3 загиблих

Ракетний удар обірвав життя 12-річного хлопчика, а також двох жінок – 75 і 79 років. Під завалами ще можуть бути люди.

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РФ вдарила по житловому сектору Кривого Рогу, 3 людини загинули/ колаж: Главред, фото: Дніпропетровська ОВА

Країна-агресорка Росія у ніч на суботу, 21 вересня, вдарила ракетами по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Було влучання по житловому сектору.

Про це повідомив мер міста Олександр Вілкул. Він зазначив, що вже відомо про трьох загиблих, серед яких є діти, але під завалами ще можуть перебувати люди.

Спершу Вілкул повідомив про двох загиблих, але пізніше уточнив, що літня жінка померла у машині швидкої допомоги.

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Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що окупанти здійснили атаку на місто вночі, коли усі спали. Пошкоджені приватні житлові будинки.

Також він розповів, що загинули 12-річний хлопчик, а також двоє жінок – 75 і 79 років. Троє людей постраждали.

"Хлопчику, якого вбили росіяни у Кривому Розі, було 12 років. Ракетний удар обірвав життя й двох жінок – 75 і 79 років. Щирі співчуття рідним загиблих. Ще троє людей постраждали. Це 17-річний хлопець і чоловіки 31 і 50 років. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості", – йдеться у повідомленні.

У Дніпрі пошкоджений 6-поверховий навчальний корпус

Також у Дніпропетровській ОВА розповіли, що внаслідок ракетної атаки окупантів у Дніпрі був пошкоджений 6-поверховий навчальний корпус, там вибиті вікна. Також понівечені 3 багатоповерхівки і 72 авто.

Наслідки атаки на Нікопольщину

На Нікопольщині, яку окупанти атакували ще з вечора, була поранена 38-річна жінка, вона перебуває в лікарні у стані середньої тяжкості. Пошкоджені 4 будинки, АЗС, зайнявся склад приватного підприємства, вигоріло також 20 т соняшника. Знищений навантажувач, пошкоджені автомобілі.

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Нагадаємо, вдень 20 вересня РФ вдарила ракетами по Одесі – були руйнування і постраждалі, було пошкоджене цивільне судно. Окупанти пошкодили ракетами припортову та цивільну інфраструктуру, а також цивільне судно під прапором Антігуа. Четверо людей отримали поранення.

Ввечері 20 вересня РФ вдарила по освітньому центру в Дніпрі. Внаслідок удару РФ по Дніпру були частково зруйнована будівля освітнього центру та потрощені автомобілі, розповів Сергій Лисак.

Крім цього, ввечері 20 вересня росіяни вдарили по центру Харкова – було багато руйнувань, постраждали діти. Російські окупанти тричі атакували місто – двічі били по Шевченківському району, один раз по Київському.

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