РФ вдарила по освітньому центру в Дніпрі: потрощені авто, є постраждалі

Внаслідок удару РФ по Днепру частково зруйнована будівля освітнього центру та потрощені автомобілі, розповів Сергій Лисак.

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Росія вдарила по Дніпру / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, map.ukrainealarm.com

Ввечері п'ятниці, 20 вересня, російські війська атакували Дніпро. Внаслідок ворожого удару постраждала одна людина, а також частково зруйновано будівлю освітнього центру. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ворог атакував Дніпро. Попередньо, один постраждалий. Він у стані середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

До цього у Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування балістики з півдня.

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"Швидкісна ціль на Дніпро!", - попередили військові.

Лисак розповів, що через російський удар частково зруйнована будівля освітнього центру. Наразі на місці події обстежують територію.

Згодом глава Дніпропетровської ОВА уточнив, що через удар російських окупантів по Дніпру постраждав 19-річний хлопець.

"У нього множинні садна та перелом. Лікарі надають необхідну меддопомогу", - зазначив Лисак.

Крім цього, внаслідок удару потрощені 11 авто.

Хто такий Сергій Лисак? Сергій Петрович Лисак — український військовик і державний службовець. З 7 лютого 2023 року — голова Дніпропетровської ОДА.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, вдень 20 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі. У місті пролунала серія вибухів, після яких у небі було видно дим.

Пізніше стало відомо, що в Одесі ворог пошкодив припортову та цивільну інфраструктуру, а також цивільне судно під прапором Антігуа. Також четверо цивільних отримали поранення.

Крім цього, в ніч на 20 вересня Росія запустила 70 дронів по Україні. Вибухи лунали біля Дніпра, Запоріжжя, Рівного, Хмельницької області та Івано-Франківська.

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