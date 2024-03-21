'Всі мають встати у стрій': нардеп розкрив деталі закону про мобілізацію

Член оборонного комітету, нардеп від Слуги народу Юрій Здебський заявив, що у законі №10313 більше не розглядають чоловіків призовного віку "обмежено придатними", залишається норма про повну "придатність або непридатність".
"Задум до закону простий: мобілізувати людей, сформувати резерв, захистити нашу країну. І для цього впроваджується категорія - "або ти придатний, або взагалі тебе списали й забули". Ти можеш працювати водієм, але не підеш в штурмовики, якщо обмежений у якихось своїх фізичних здібностях", - розповів він для LIGA.net.
За його словами, мотивація такого рішення - підготовка до тривалої війни та "найгірших сценаріїв".
Крім того, закон передбачає першочергову військову освіту: людина з 18 до 25 років має пройти вишкіл, стати на військовий облік, здобути військову спеціальність, пояснив нардеп.
"Всіх людей, які за станом здоров'я придатні, від 25 до 60 років, зробити військовозобов'язаними, всі мають встати у стрій. Або ти підпадаєш під бронювання, або ти в строю - ось що передбачено законом", – додав Здебський.
Нардеп зазначив, що придатність або непридатність до військової служби регулюватиметься військово-лікарською комісією.
Мобілізація в Україні
Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.
У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.
24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.
Мобілізація в Україні: що відомо
Нагадаємо, що у Раді озвучили деталі законопроєкту про мобілізацію. Як розповіли в комітеті Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки, йдеться про обмеження кількості опікунів для людей з інвалідністю. Народні обранці зараз шукають прийнятну формулу.
У Кабміні розкрили плани Києва щодо мобілізації 500 тисяч українців. Україні для продовження боротьби з агресором Росією потрібні артилерійські снаряди, а також ракети великої та малої дальності, сказав Денис Шмигаль.
Боєць ЗСУ емоційно висловився щодо мобілізації та необхідність молодих бійців. Військовий наголосив, що саме залучення молодих людей зумовили успіх "Азову" у 2014 році. На думку Жоріна, треба якомога більше залучати до війни молодь.
Більше цікавих новин:
- "Зігнали техніку та армію": у ЗСУ розкрили небезпечні напрямки поблизу Бахмута
- Китай готовий до війни: у США назвали терміни готовності до нападу на Тайвань
- "Вигрібати самостійно": Сотник дав прогноз, коли Захід надасть Україні озброєння
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред