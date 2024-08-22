Обмінний фонд України потужно поповнився: ЗСУ похвалились 'уловом' на Курщині

Українські військові, що беруть участь у боях у Курській області, досягли значних успіхів у поповненні обмінного фонду.

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ЗСУ зібрали багатий "урожай" на Курщині / Колаж: Главред, фото: Сухопутні війська України

Операція ЗСУ в Курській області РФ успішно триває. Українські військові досягли значних успіхів у поповненні обмінного фонду на Курщині. Про це повідомили Сухопутні війська України в Telegram.

Як зазначили Сухопутні війська, українські захисники продовжують виконувати бойові завдання на території країни-агресора РФ. Кількість російських військових, які потрапили в полон, зростає.

"Ще один день наших активних дій на території ворога. Воїни Сухопутних військ продовжують виконання бойових завдань на Курщині. Маємо хороші результати по полоненим, а отже, ще більше наших хлопців та дівчат невдовзі повернуться додому", - йдеться у повідомленні. відео дня

Обмінний фонд України російськими полоненими поповнили захисники з 22 окремої механізованої бригади. Точну кількість росіян, які потрапили в полон, не розкривають.

Що відомо про Сухопутні війська України? Сухопутні війська є головним носієм бойової могутності Збройних Сил незалежної Української держави. Це найчисленніший самостійний вид Збройних сил України, головний носій їх бойової могутності, призначений для ведення бойових дій переважно на суходолі. Сухопутні війська Збройних Сил України були сформовані у складі Збройних Сил України на підставі Указу Президента України відповідно до статті 4 Закону України "Про Збройні Сили України" у 1996 році, передає Міноборони України.

Операція ЗСУ в Курській області - останні новини

Нагадаємо, українські війська продовжують бойові дії в Курській області і контролюють визначені райони. Президент України заслухав доповіді від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті, зокрема на Покровському напрямку та Курщині.

Також військовий експерт Олег Жданов зазначив, що Путін поки не має чіткої стратегії для Курської області, що надає ЗСУ можливість діяти несподівано. Він також підкреслив, що Крим наразі є слабким місцем для російських окупантів, і Україна має шанс скористатися цим для початку операції зі звільнення півострова.

Як повідомляв Главред, ЗСУ в Глушківському районі Курської області поступово затискають угруповання російських військ. Як повідомив військовий експерт Олександр Мусієнко, окупанти можуть опинитися в оточенні через відрізання сполучення через річку Сейм. Українські сили продовжують наступальні дії і розширили контроль над територією РФ до 1256 квадратних кілометрів.

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