'Робляться кроки': Зеленський розкрив нові деталі операції ЗСУ на Курщині

Українські воїни контролюють визначені райони у Курській області й поповнюють обмінний фонд України, розповів президент.

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Зеленський розкрив подробиці боїв на Покровському напрямку та Курщині / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 1 окремий батальйон морської піхоти, Генштаб ЗСУ

У середу, 21 серпня, президент України Володимир Зеленський заслухав кілька доповідей від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Доповідь стосувалася ситуації на фронті, передусім Покровському напрямку та Курщини. Про це повідомив президент у вечірньому відеозверненні.

"Фронт – наші позиції, передусім це Покровський напрямок, наша Донеччина. Ми розуміємо кроки ворога й посилюємось. Проведено перевірку щодо забезпечення снарядами", - розповів Зеленський.

За його словами, дуже важливо, щоб партнери виконували зобов’язання щодо постачання військової допомоги. Зеленський наголосив, що це фундаментально для оборони України.

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Щодо операції в Курській області, президент зазначив, що українські захисники продовжують бойові дії і "робляться кроки".

"Контролюємо визначені райони. І дякую всім нашим хлопцям, усім підрозділам за подальше поповнення обмінного фонду", - зазначив він.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

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Нагадаємо, ЗСУ в Глушківському районі Курської області поступово затискають угруповання російських військ. Як повідомив військовий експерт Олександр Мусієнко, окупанти можуть опинитися в оточенні через відрізання сполучення через річку Сейм. Українські сили продовжують наступальні дії і розширили контроль над територією РФ до 1256 квадратних кілометрів.

Також після прориву в Курську область 6 серпня українські бійці вірять у перемогу і натхнені успіхами. Це перший великий перетин російського кордону українськими силами за 2,5 роки війни. Хоча ситуація стає складнішою, військові зберігають оптимізм і готові продовжувати наступ.

Водночас Олег Жданов зазначив, що російський диктатор Володимир Путін не сильно переймається втратою Курщини. Путін зосереджений на захопленні Донбасу і не планує знімати війська зі східного фронту.

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