Обмін полоненими та вибухи в ТЦК: головні новини України (дайджест)

Новини України 5 лютого станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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Головні новини України станом на 22:00 5 лютого / Колаж Главред, фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, УНІАН, facebook.com/DonaldTrump, 22 окрема механізована бригада

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

РФ вдарила дронами по Харкову: на місці "прильоту" - пожежа

У ніч на 5 лютого російський дрон завдав удару по центральній частині Харкова. Ворожий удар припав на адміністративну будівлю в Салтівському районі.

"Є інформація про удар Шахедом по центральній частині міста. Деталі з'ясовуємо", - заявив мер Харкова Ігор Терехов.

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Сили оборони відкинули ворога і відновили позиції на сході – DeepState

Підрозділи Сил оборони України досягли успіху на Покровському напрямку в Донецькій області.

Як ідеться в повідомленні аналітичного ресурсу DeepState, українські захисники відновили позиції біля населеного пункту Надіївка Покровського району.

Трамп зробив важливу заяву про переговори з Україною та РФ

Президент США Дональд Трамп заявив, що веде конструктивні розмови і з Україною, і з Росією, та висловив сподівання, що скоро війна між двома країнами закінчиться.

Журналісти попросили Трампа оцінити, чи зможе він змусити російського диктатора Володимира Путіна піти з України.

Умова закінчення війни та переговори з Путіним: Зеленський про головний компроміс

Україна не може порушувати Конституцію, тому захоплені окупантами території не можна називати російськими, заявив президент Володимир Зеленський.

"Ми не можемо визнавати окуповані території російськими", - наголосив він в інтерв'ю журналісту Пірсу Моргану.

Потужний удар ЗСУ по ворогу: знищено катери та особовий склад - деталі

Сили оборони України завдали ударів по російських цілях біля населеного пункту Гола Пристань в Херсонської області. Там знищено ворожі катери. Про це повідомляє АТЕШ.

Зазначається, що агенти військового партизанського руху з'ясували місце розташування ворога та їх техніки.

Володимир Зеленський вважає, що російському диктатору Володимиру Путіну байдуже, хто буде президентом України. Головне, щоб ця людина мала антизахідну позицію. Про це Володимир Зеленський заявив в інтервʼю британському журналісту Пірсу Моргану.

Росіяни кидають нові резерви на штурм: у ЗСУ назвали "гарячі" напрямки

Минулої доби, 4 лютого 2025 року, на Харківському напрямку противник безуспішно проводив штурмові дії позицій наших військ у Вовчанську, розповіли в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця".

На Куп'янському напрямку ворог штурмував позиції наших військ поблизу Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового: успіху не мав, - підкреслюється в повідомленні ОСГВ "Хортиця".

Буде кілька жорстких пакетів: Зеленський анонсував санкції на засіданні РНБО

Президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО. На ньому було оголошено важливі доповіді щодо фінансової чистоти в країні. Про це Володимир Зеленський повідомив в Telegram.

За його словами, було обговорено програми підтримки людей – громадян України та українських бізнесів, питання щодо фінансової стійкості України.

Росія готова вести переговори з Україною: Пєсков зробив цинічну заяву

Країна-агресор Росія готова вести переговори з Україною щодо війни, зокрема із президентом Володимиром Зеленським. Про це заявив речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

Зокрема, речник диктатора сказав, що Росія вважає Зеленського "нелегітимним" президентом, однак Москва все одного готова до діалогу з ним.

Новий вибух біля будівлі ТЦК у Кам'янці-Подільському: є загиблий - деталі

У Кам'янці-Подільському, що на Хмельниччині сьогодні, 5 лютого, пролунав вибух біля будівлі місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це розповіла інспекторка з комунікації Кам’янець-Подільського районного управління поліції Наталя Вінцарська, пише Суспільне.

За попередніми даними, загинув один чоловік, четверо — травмовані.

Підрозділи Служби безпеки України у взаємодії зі Збройними силами та іншими складовими Сил оборони в ніч на 5 лютого уразили ТОВ "Албашнефть" у Краснодарському краї РФ.

"Підтверджено влучання. На об'єкті виникла пожежа", - повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

РФ може здійснити нову масовану ракетну атаку: українцям назвали терміни

Країна-агресор Росія може спробувати здійснити ще одну масовану ракетну атаку на Україну до кінця опалювального сезону. Про це повідомив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в ефірі телемарафону.

"Хороший день для всіх": Україна повернула з полону 150 наших захисників

Між Україною та РФ відбувся обмін військовополоненими. Додому вдалося повернути 150 наших захисників. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що додому повернулися офіцери, сержанти та солдати. Серед них є воїни Військово-Морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових і Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський.

Рідкоземельні метали України для США: Сибіга оцінив ідею Трампа

У Плані перемоги присутній пункт про природні ресурси, на які багата Україна, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Закладено можливість для партнерів інвестувати і спільно їх розробляти, що становить спільний стратегічний інтерес, наголосив він під час спільного брифінгу з главою МЗС Великої Британії Девідом Леммі.

Зеленський змінив термін дії воєнного стану і мобілізації: до якої дати

Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і мобілізації в Україні з 8 лютого до 9 травня 2025 року.

Відповідні картки законопроєктів 4220-IX,4221-IX з'явилися на сайті ВРУ у середу, 5 лютого. Відомо, що в Україні вже в п'ятнадцяте продовжують воєнний стан та мобілізацію.

В Україні зафіксовано серію вибухів у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Інциденти сталися в Кам’янці-Подільському, Рівному та Павлограді, викликавши широкий резонанс у суспільстві. Попередньо повідомляється про вибухові пристрої, які були приведені в дію в адміністративних будівлях.

Главред зібрав головне, що варто знати про вибухи в ТЦК та СП.

3 роки був у полоні: додому повернули прикордонника Андрія Новікова

Україна повернула з російського полону 150 захисників. Серед них є прикордонник Андрій Новіков, який пробув у полоні майже 3 роки. Про це повідомляє Глухів.City.

Андрій Новіков заступив на службу 23 лютого. Тоді він перебував на пункті пропуску "Бачівськ" у Сумській області. Він мав піти додому вже о 9 ранку, але цього не сталося. Тоді 24 лютого через цей пункт пропуску заїжджала колона російської техніки. Андрій потрапив у полон у перші години війни.

План Трампа щодо завершення війни в Україні готові презентувати: Келлог назвав дату

Стратегію президента США Дональда Трампа щодо завершення війни Росії проти України, ймовірно, буде представлено на Мюнхенській конференції з безпеки, яка пройде з 14 до 16 лютого. Презентацію проведе спеціальний представник Трампа у питаннях війни в Україні Кіт Келлог.

"Я з нетерпінням чекаю можливості розповісти про цілі Дональда Трампа покласти край кривавій і дорогій війні в Україні", - написав Келлог в X (Twitter).

Чи зможе Україна перемогти у війні без підтримки США: Зеленський зробив заяву

США не зменшили допомогу Україні після зміни адміністрації Білого дому, однак наразі мова не йде про нові пакети допомоги. Про це сказав президент України Володимир Зеленський, передає УНІАН.

Він також висловив вдячність США за збереження військової допомоги.

За словами Зеленського поки що рано говорити про нові пакети допомоги від США.

"Зміна ситуації на фронті": Зеленський розповів про просування ЗСУ на Запоріжжі

Українські військові контролюють ситуацію на Запорізькому напрямку, де вона наразі краща, ніж раніше. На окремих ділянках Сили оборони змогли просунутися вперед. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Інтерфакс-Україна.

Козир в руках: чому операція в Курській області важлива для України - Зеленський

У четвер, 6 лютого, буде рівно півроку, як Сили оборони України проводять наступальні дії в Курській області Росії. На думку президента України Володимира Зеленського, операція українських бійців на Курщині стане важливою частиною переговорного процесу. Про це він сказав на брифінгу після зустрічі з державним секретарем у закордонних справах Великої Британії Девідом Ламмі у Києві, передає кореспондент УНІАН.

Він підкреслив, що операція ЗСУ в Курській області є надзвичайно важливою для України.

Мирний план Трампа представлять наступного тижня: ЗМІ розкрили, що в нього ввійде

Наступного тижня на Мюнхенській конференції з безпеки в Німеччині адміністрація президента Дональда Трампа представить довгоочікуваний план щодо припинення війни Росії проти України. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на анонімні джерела.

За даними неназваних чиновників, план буде представлений союзникам спеціальним представником Трампа з питань України Кітом Келлогом. Водночас вони не розкрили деталей щодо рівня обговорень і формату зустрічей.

Усі обіймаються і плачуть: емоційна зустріч полонених зі своїми рідними

В Україну в рамках обміну полоненими повернулися 150 наших захисників. Усі вони вперше за дуже довгий час змогли почути своїх рідних. Декому навіть вдалося міцно обійнятися з близькими. У Мережі вже розлетілися чутливі відео з військовими після повернення з полону.

Атакує мороз, сніг і сильний вітер: синоптики попереджають про небезпеку

Погода в Україні 6 лютого буде холодною. Синоптики прогнозують сніг та ожеледицю. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 6 лютого в Україні буде ожеледиця. Температура повітря опуститься до 3-8 градусів морозу. На півдні та сході очікуються сильні пориви вітру. Найближчим часом в Україні істотних опадів не передбачається, вночі невеликий або максимум помірний мороз, вдень - близько нуля чи незначні "плюси".

РФ перекине війська до Білорусі: Зеленський озвучив підступний задум Путіна

Російський диктатор Володимир Путін буде робити все можливо, щоб втягнути людей і війська Білорусі у війну. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі, передає Укрінформ.

"Ліки мають стати доступнішими": Зеленський зробив заяву про ціни в аптеках

Президент України Володимир Зеленський анонсував нові питання для розгляду Ради національної безпеки та оборони України, що стосуватимуться фінансової стійкості держави. Про це він повідомив під час вечірнього відеозвернення 5 лютого у своєму Telegram.

Бронь від мобілізації отримає ще одна категорія українців: Зеленський підписав указ

Працівники теплокомпаній, водоканалів та управління побутовими відходами зможуть отримати бронь від мобілізації. На цих підприємствах дозволено бронювати до 75% військовозобов'язаних працівників. Про це йдеться в указі президента України.

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