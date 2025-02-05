"Хорший день для всіх": Україна повернула з полону 150 наших захисників

Деякі військові, які повернулися додому, були в полоні 2 роки.

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Обмін полоненими 5 лютого / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський

Між Україною та РФ відбувся обмін військовополоненими. Додому вдалося повернути 150 наших захисників. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що додому повернулися офіцери, сержанти та солдати. Серед них є воїни Військово-Морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський.

"Всі вони з різних напрямків фронту, але їх об’єднує спільне: вони боролися за Україну. Дякую всім, хто працює заради повернення наших людей. Дякую партнерам, зокрема ОАЕ, і тим, хто підтримує нас на цьому шляху. Працюємо, щоб повернути всіх", - написав Зеленський.

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Зазначається, що деякі військові були у полоні понад два роки.

"І сьогодні для них та їхніх рідних – день, що важить більше за роки очікування. Це справжнє щастя – бачити їх удома, живих, вільних", - додав президент.

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