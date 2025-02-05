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Всі обіймаються і плачуть: емоційна зустріч полонених зі своїми рідними

Ангеліна Підвисоцька
5 лютого 2025, 19:12
799
Українські захисники, яких повернули з російського полону, вперше змогли побачити та почути своїх найрідніших людей.
обмен пленными 5 февраля
Обмін полоненими 5 лютого / Колаж: Главред, фото: Дмитро Лубінець, КШППВ

В Україну в рамках обміну полоненими повернулись 150 наших захисників. Усі вони вперше за дуже довгий час змогли почути своїх рідних. Декому навіть пощастило міцно обійнятися з близькими. У Мережі вже розлетілися чутливі відео з військовими після повернення з полону.

Одразу після перетину державного кордону захисників зустріли з українськими прапорами та символічними браслетами. Вони були настільки щасливими, що в них просто сяяли очі.

Дивіться відео з поверненням із полону українських військових:

обмен пленными
Обмін полоненими 5 лютого / фото: скріншот

Українці були щасливі, коли дізналися про обмін полоненими. Вони не могли дочекатися і вийшли на узбіччя, щоб зустрічати наших захисників з прапорами, аби ті бачили, як сильно всі чекали на повернення.

Дивіться відео з поверненням із полону українських військових:

обмен пленными
Обмін полоненими 5 лютого / фото: скріншот

Після цього військові змогли побачити своїх рідних. На відео видно, як до одного із захисників підбігає чоловік і дуже міцно обіймає його. Можна припустити, що це друг військовополоненого. Він був настільки радий бачити бійця, що не зміг стримати своїх емоцій.

"Ти як там вижив, ти ж такий ніжний ... Ти звір! Ти машина! Я тебе обожнюю", - казав чоловік, міцно обіймаючи звільненого з полону військового.

Дивіться відео з поверненням із полону українських військових:

Військові не могли повірити в те, що нарешті вони перебувають на рідній землі.

Побачити свого рідного сина прийшов старенький батько. Він не міг стримати своїх емоцій та сліз. Тремтячими руками він тримав телефон і намагався подзвонити онуку, щоб той почув голос вже вільного татка.

"Я за тобою дуже скучив і дуже хочу тебе побачити. Я за вами сумував, я щодня згадував вас, ви мені навіть снилися. Я дуже радий, що я тебе чую. Я вже вдома", - казав звільнений з полону чоловік 19-річному сину.

Дивіться відео з поверненням із полону українських військових:

обмен пленными
Обмін полоненими 5 лютого / фото: скріншот

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війна в Україні вторгнення Росії військовополонені полонені звільнення обмін полоненими
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