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Потужний удар ЗСУ по ворогу: знищено катери та особовий склад - деталі

Марія Николишин
5 лютого 2025, 10:42
1193
Агенти передали дані про місцезнаходження та переміщення окупантів.
Потужний удар ЗСУ по ворогу: знищено катери та особовий склад - деталі
Удар ЗСУ по окупантах / колаж: Главред, фото: АТЕШ

Головне:

  • ЗСУ завдали удару по окупантах в Херсонській області
  • Знищено понад 10 катерів та особовий склад ворога

Сили оборони України завдали ударів по російських цілях біля населеного пункту Гола Пристань в Херсонської області. Там знищено ворожі катери. Про це повідомляє АТЕШ.

Зазначається, що агенти військового партизанського руху з'ясували місце розташування ворога та їх техніки.

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Цю інформацію було передано українським військовим. У результаті було знищено понад 10 катерів та значну кількість російських військовослужбовців.

"Ці удари стали можливими завдяки точній інформації, отриманій від наших агентів, які передають дані про місцезнаходження та переміщення окупантів", - написали в АТЕШ.

Удари ЗСУ по окупантах - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у Генеральному штабі ЗСУ заявили, що Повітряні сили ЗСУ 3 лютого завдали високоточного удару по пункту управління одного з підрозділів росіян. Він знаходився в районі населеного пункту Новоіванівка.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 1 лютого українські військові знищили центральний командний пункт РФ на Курському напрямку. Завдяки цьому вдалося "задвохсотити" десятки російських офіцерів.

Крім того, українська бронегрупа у взаємодії з групою зачистки з бійців спецпідрозділу Національної поліції КОРД знищила в Торецьку штурмову групу армії країни-агресора РФ.

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Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

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