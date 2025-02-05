3 роки був у полоні: додому повернули прикордонника Андрія Новикова

Андрій Новиков потрапив у полон у ніч на 24 лютого на пункті пропуску "Бачівськ".

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З 3-річного полону повернувся прикордонник Андрій Новиков / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський

Україна повернула з російського полону 150 захисників. Серед них є прикордонник Андрій Новиков, який пробув у полоні майже 3 роки. Про це повідомляє Глухів.City.

Андрій Новиков заступив на службу 23 лютого. Тоді він перебував на пункті пропуску "Бачівськ" на Сумщині. Він мав піти додому вже о 9 ранку, але цього не сталося. Тоді 24 лютого через цей пункт пропуску заїжджала колона російської техніки. Андрій потрапив у полон в перші години війни.

Відомо, що РФ досі утримує у полоні 6 захисників пункту пропуску "Бачівськ":

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Державна прикордонна служба України повідомляє про те, що в рамках обміну 5 лютого додому вдалося повернути 19 прикордонників. Це воїни Донецького, Херсонського, Луганського, Сумського прикордонних загонів та Маріупольського загону Морської охорони.

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