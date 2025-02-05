План Трампа щодо завершення війни в Україні готові презентувати: Келлог назвав дату

Кіт Келлог зустрічнеться з союзниками США, які готові співпрацювати у досягненні миру в Україні.

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Келлог розповість про план Трампа щодо миру в Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, x.com/SPE_Kellogg

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Кіт Келлог представить стратегію Трампа щодо завершення війни на Мюнхенській безпековій конференції

Келлог планує зустрітися з союзниками США для співпраці

Радник керівника ОПУ Михайло Подоляк вважає, що США представлять первинний варіант мирного плану

Стратегію президента США Дональда Трампа щодо завершення війни Росії проти України, ймовірно, буде представлено на Мюнхенській конференції з безпеки, яка пройде з 14 до 16 лютого. Презентацію проведе спеціальний представник Трампа у питаннях війни в Україні Кіт Келлог.

"Я з нетерпінням чекаю можливості розповісти про цілі Дональда Трампа покласти край кривавій і дорогій війні в Україні", - написав Келлог в X (Twitter).

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Він також зазначив, що має намір зустрітися із союзниками США, які готові співпрацювати у цьому напрямку.

Що кажуть в ОПУ

Радник керівника Офісу президента Укарїни Михайло Подоляк вважає, що Вашингтон обговорює можливий сценарій завершення війни. Однак наразі йдеться лише про первинний варіант пропозиції, який ще потребуватиме доопрацювання.

"Я думаю, що США обговорюють цей план. Це буде презентація попередньої конструкції, як я розумію. Десь ще будуть якісь дискусії навколо цього. Адже враховуємо, що РФ хоче отримати максимум з ситуації, вона продовжує максимально вкладатись у війну, ми бачимо як вони збільшують кількість боєзіткнень, продовжують удари КАБами, ракетно-дронові удари, вони не зменшують масштаби війни", - сказав Подоляк в коментарі РБК-Україна.

Радник ОП зауважив, що Москва не планує згортати війну, а навпаки, ще більше мілітаризує свою економіку. Подоляк вважає, що варто дочекатися конкретних пропозицій від Трампа та його команди.

"Комунікації на неформальному рівні йдуть, ви ж бачите, періодично Трамп виходить з певними пропозиціями, безумовно ці елементи нам відомі, але дочекаємось презентації американської формули, як вони це бачать", - додав він.

Подоляк також запевнив, що США не ухвалюватимуть жодних рішень щодо України без її участі. За його словами, Європа також підтримує цей формат.

"Попри всі інформаційні конфлікти між США та Європою синхронізація позицій щодо Східної Європи, і щодо України, а також щодо фіналу війни абсолютно точно буде між Європою, США та Україною", - підкреслив він.

Обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Зусилля США для завершення війни в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, спецпредставник США з питань України та РФ Кіт Келлог, призначений Дональдом Трампом, приїде до України після 11 лютого. Під час візиту він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Після цього Келлог вирушить на перемовини до Європи і візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції

Раніше спецпредставник Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог заявив, що президент України Володимир Зеленський може пом’якшити позицію щодо територій задля завершення війни. За його словами, російський диктатор Володимир Путін також буде змушений поступитися.

Крім цього, президент США Дональд Трамп заявив, що веде конструктивні переговори як з Україною, так і з Росією. Він додав, що переговори з обома сторонами просуваються добре.

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Хто такий Кіт Келлог Кіт Келлог - колишній генерал-лейтенант армії США, який працював виконувачем обов'язків радника з національної безпеки на початку терміну президентства Трампа. Потім був радником з національної безпеки колишнього віцепрезидента Майка Пенса. Зараз 80-річний Келлог є співголовою Центру американської безпеки в AFPI. Келлог критикував непослідовну підтримку України Заходом. Ще у вересні 2022 року він закликав адміністрацію Байдена надати Україні всю необхідну зброю, щоб завдати армії РФ військової поразки. Як пише The Guardian, у квітні 2024 року Келлог пропонував завершити війну через переговори з Росією. У документі "Америка передусім, Росія та Україна", співавторами якого є Келлог і колишній аналітик ЦРУ Фред Фляйц, пропонується припинити постачання зброї Україні, якщо Київ відмовиться від мирних переговорів, або навпаки - посилити постачання, якщо Кремль не захоче діалогу. "Ми говоримо українцям: ви повинні сісти за стіл переговорів, і, якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів вичерпається. І ми говоримо Путіну: він повинен сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, то ми дамо українцям все необхідне, щоб вбити вас на полі бою", - казав Келлог у червні. При цьому автори документа визнають, що Україні буде важко ухвалити мирну угоду, "яка не поверне їй усю її територію" та не покладе на Росію відповідальність за вторгнення.

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