РФ може здійснити нову масовану ракетну атаку: українцям назвали терміни

Головне із заяви експерта:
- Росія не припиняє виробництво своїх основних ракет
- Ворог може спробувати здійснити ще одну масовану ракетну атаку
- Це може статись десь у другій половині лютого
Країна-агресор Росія може спробувати здійснити ще одну масовану ракетну атаку на Україну до кінця опалювального сезону. Про це повідомив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в ефірі телемарафону.
"Російські окупанти продовжують ракетний терор, але в більш розтягнутому режимі. Лише за минулий тиждень було запущено по Україні до півсотні ракет, майже 700 дронів і до 800 КАБів", - наголосив він.відео дня
За його словами, Росія не припиняє виробництво своїх основних ракет, таких як Х-101, Іскандер та Калібр, але темпи є невисокими. Зокрема, за місяць ворог може виготовити понад 100 ракет Х-101.
Водночас, поточне відносне затишшя у масованих ракетних атаках зумовлене українськими ударами по території Росії, зокрема, по аеродрому Енгельс-2 та базі зберігання нафтопродуктів, де було знищено авіаційне паливо для літаків Ту-160, що призвело до їхнього виведення з ладу.
"Крім того треба враховувати холодні температури, погодні умови, а в них не все так добре зі стратегічною авіацією – вік якої 50- 70 років. І також Росія масованими попередніми ударами дещо вичерпала свої запаси, бо не можна вистрілювати ракети під нуль - воєнна наука фактично це забороняє", - підкреслив Жмайло.
Він також додав, що Росія може спробувати здійснити ще одну масовану ракетну атаку до кінця опалювального сезону.
"Але враховуючи, що остання атака як мінімум була на третину, а той на половину менш потужна, то російські масовані ракетні атаки більш ймовірні десь на другу половину лютого", - підсумував експерт.
Удари РФ по Україні - що відомо
Нагадаємо, як повідомляв Главред, у вівторок, 4 лютого, російські окупанти завдали ракетного удару по Ізюму на Харківщині. За попередніми даними, окупанти застосували балістичну ракету. Армія РФ вдарила по центральній частині міста.
В ранок неділі, 1 лютого, росіяни здійснили атаку на Полтавщину. Під удар потрапила енергетична інфраструктура в області, зафіксовано влучання в житловий будинок в Полтаві.
31 січня російські окупанти завдали ракетного удару по історичному центрі міста Одеса. В епіцентрі терористичного обстрілу РФ опинились європейські дипломати.
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Хто такий Дмитро Жмайло
Дмитро Жмайло - виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, який займається дослідженням та трактування російських впливів в Україні та світі задля ефективної боротьби у гібридній війні, незалежною аналітикою військової та політичної ситуації в Україні, а також співпрацею з українськими громадами у світі.
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