Росіяни кидають нові резерви на штурм: у ЗСУ назвали 'гарячі' напрямки

Ворог штурмував позиції українських військ на кількох напрямках, однак успіху не мав.

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ЗСУ дають відповідь ворогу / колаж: Главред, фото: 17 ОТБр, 53 ОМБр

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Покровський напрямок залишається найбільш "гарячим" на всій лінії фронту

Ворог продовжує накопичувати сили та засоби для подальших атак

Минулої доби, 4 лютого 2025 року, на Харківському напрямку противник безуспішно проводив штурмові дії позицій наших військ у Вовчанську, розповіли в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця".

На Куп'янському напрямку ворог штурмував позиції наших військ поблизу Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового: успіху не мав, - підкреслюється в повідомленні ОСГВ "Хортиця".

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"На Лиманському напрямку окупанти атакували укріплення Сил оборони в районах Ямполівки та Торського. Втрат наших позицій не допущено", - йдеться в повідомленні.

За даними ОСГВ "Хортиця", на Краматорському та Торецькому напрямках російські війська за підтримки артилерії та БПЛА різних типів продовжують штурмувати наші позиції в міській забудові Часового Яру та Торецька. З метою доправлення штурмових підрозділів до передових позицій у районі Леонідівки противник застосував автомобільну техніку. Внаслідок вогневого ураження три автомобілі та 16 окупантів було знищено. Атака ворога захлинулася.

"Покровський напрямок залишається найгарячішим на всій лінії бойового зіткнення. Противник проводив наступальні дії в районах населених пунктів Водяне Друге, Миролюбівка, Промінь, Піщане, Удачне, Успенівка, Андріївка та Дачне. Північніше Новоєлизаветівки для доставки штурмових груп до передових позицій окупанти застосовували автотехніку. Після нанесення вогневого ураження нашими підрозділами 7 автомобілів противника було пошкоджено та знищено. Триває пошук та ліквідація залишків десанту", - йдеться в повідомленні.

/ Главред

Також в ОСГВ "Хортиця" інформують, що на Новопавлівському напрямку противник атакував у районі Константинополя: успіху не мав. Ворог продовжує накопичувати сили та засоби для подальших атак. Українські захисники завдають окупантам значних втрат у живій силі та техніці.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ продовжують знищувати ворога на Покровському напрямку. Олександр Сирський розповів про ситуацію на Покровському напрямку.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ назвали головну ціль РФ поблизу Покровська. Зараз інтенсивність штурмових дій окупантів знизилася, але все ще залишається високою.

Як писав Главред, незважаючи на космічні втрати, російські війська продовжують повільне просування на фронті, зберігаючи високу інтенсивність бойових дій.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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