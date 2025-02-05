Рідкоземельні метали України для США: Сибіга оцінив ідею Трампа

Андрій Сибіга розповів про конкретні втілення реалізації концепту "мир завдяки силі".

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Заяву Дональда Трампа прокоментував Андрій Сибіга / Колаж: Главред, фото: mfa.gov.ua, скріншот

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У Плані перемоги присутній пункт про природні ресурси

Елементом гарантій для України є присутність великого бізнесу

У Плані перемоги присутній пункт про природні ресурси, на які багата Україна, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Закладено можливість для партнерів інвестувати і спільно їх розробляти, що становить спільний стратегічний інтерес, наголосив він під час спільного брифінгу з главою МЗС Великої Британії Девідом Леммі.

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"І це теж одне з таких конкретних втілень реалізації концепту "мир завдяки силі". Це також є елементом гарантій присутності в Україні великого бізнесу, великих інтересів, зацікавленості наших найближчих союзників - Сполучених Штатів Америки - у розробці таких родовищ та їхньому захисті", - зазначив міністр закордонних справ України.

Коментуючи заяву президента США Дональда Трампа про українські метали, він нагадав про реалізацію концепту "мир завдяки силі". За його словами, концепт "наповнюється конкретними діями, проєктами та рішеннями".

"Через конкретні кроки вже зараз у посиленні нашої обороноздатності. Через конкретні рішення щодо прискорення поставок відповідного оборонного обладнання для України. Без уповільнень. Саме зараз. Для того, щоб стабілізувати ситуацію на фронті", - додав Сибіга.

Раніше повідомлялося про те, що Трамп може домовитися про "вигідну" мирну угоду. Дональд Трамп зацікавлений в українських рідкоземельних металах, вартість яких становить 7 трильйонів доларів. Трампа можуть цікавити уран, титан, літій, графіт та інші стратегічні ресурси.

Як повідомляв Главред, Дональд Трамп під час розмови з журналістами в Білому домі розповів про те, що розглядає можливість надання допомоги Україні від США в обмін на українські рідкоземельні метали.

Нагадаємо, в Офісі Президента України заявили, що Україна може погодитися надати США природні ресурси в обмін на допомогу. Зазначається, що президент України восени обговорював це питання з Трампом.

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Хто такий Андрій Сибіга? Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

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