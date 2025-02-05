Атакує мороз, сніг і сильний вітер: синоптики попереджають про небезпеку

Погода у Закарпатській області буде однією з найтепліших. Там температура повітря підвищиться до +6 градусів.

https://glavred.net/synoptic/atakuet-moroz-sneg-i-silnyy-veter-sinoptiki-preduprezhdayut-ob-opasnosti-10637072.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні на 6 лютого / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 6 лютого

Де температура повітря опуститься до -9 градусів

Де очікуються снігопади та ожеледицю

Погода в Україні 6 лютого буде холодною. Синоптики прогнозують сніг та ожеледицю. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 6 лютого в Україні буде ожеледиця. Температура повітря опуститься до 3-8 градусів морозу. На півдні та сході очікуються сильні пориви вітру. Найближчим часом в Україні істотних опадів не передбачається, вночі невеликий або максимум помірний мороз, вдень - близько нуля чи незначні "плюси".

відео дня

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 6 лютого / фото: ventusky

Погода 6 лютого

В Україні 6 лютого буде хмарно. У багатьох областях буде сніг. На дорогах очікується ожеледиця. У цей день вітер буде північно-східних зі швидкістю 5-10 м/с. У Приазов'ї очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 1-6° морозу, у східних областях до 9° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті 2-7° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -4

За даними meteoprog, 6 лютого в Україні буде холодним. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до -1...+6 градусів. Найнижча температура буде у Луганській області. Там температура повітря опуститься до -7...0 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 6 лютого / фото: meteoprog

Погода 6 лютого у Києві

У Києві 6 лютого буде хмарно. Синоптики в цей день не прогнозують істотних опадів. У цей день очікується ожеледиця. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° морозу", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 6 лютого / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, магнітна буря вдарила Україну з новою силою. Вона накрила країну 1 лютого і вдарила з 5-бальною потужністю. Це могло негативно вплинути на самопочуття людей.

Також Укргідрометцентр повідомив, яка погода буде в лютому. У 2025 році погода в лютому буде теплішою, ніж зазвичай. Щодо опадів, то їх в останній місяць зими випаде менше за норму. Найближчими днями на Україну очікують погодні зміни: змішані опади та помітне похолодання.

До того ж синоптик повідомила про те, що зима повертається в Україну. Позначки термометра опустяться нижче нуля. На півдні та південному сході прогнозуються помірні снігопади та мокрий сніг, можливе налипання та ускладнення ситуації на дорогах. У Криму очікується сильний дощ.

Вас також зацікавить:

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред