'Зміна ситуації на фронті': Зеленський розповів про просування ЗСУ на Запоріжжі

Володимир Зеленський розповів про просування Сил оборони на Запоріжжі та назвав два напрямки, де ситуація залишається найскладнішою.

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Зеленський розповів про просування ЗСУ на Запоріжжі / Колаж Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, УНІАН

Про що сказав Зеленський:

РФ перешкоджає ротації місії МАГАТЕ на ЗАЕС

Сили оборони просунулись на Запорізькому напрямку

Найскладніша ситуація на Покровському та Курахівському напрямках

Українські військові контролюють ситуацію на Запорізькому напрямку, де вона наразі краща, ніж раніше. На окремих ділянках Сили оборони змогли просунутися вперед. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Інтерфакс-Україна..

За його словами, ЗСУ тримають ситуацію на полі бою під контролем. Водночас російські окупаційні війська перешкоджають ротації місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС.

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"Ви знаєте, на Запорізькому напрямку, саме там, був міст, де ротації ці проходили, бо цей міст, він був контактним, скажімо так, мостом військ наших і ворога. І зараз те, що росіяни не хотіли та гальмували ротації місії МАГАТЕ, тому що ми просунулися вперед. І вони хочуть продовжувати ротацію на тому ж мосту", — пояснив Зеленський.

Глав держави додав, що найскладнішою залишається ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, де противник зосередив основні зусилля. Українська сторона відстежує, де росіяни планують контрнаступальні дії та нарощують війська, і активно протидіє, хоча обстановка залишається напруженою.

"Робимо все, щоби змінити ситуацію на полі бою", — додав Зеленський.

Що відомо про Запорізьку АЕС / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, з початку 2025 року російські диверсійно-розвідувальні групи двічі намагалися прорватися через український кордон, проте Сили оборони успішно відбили всі спроби ворога. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Водночас російські війська змогли просунутися в районі Куп’янська на Харківщині, тоді як на інших напрямках вони зберігають військову присутність, але не мають суттєвих успіхів. Про це свідчить аналіз Інституту вивчення війни.

Натомість українські військові досягли успіху на Покровському напрямку в Донецькій області. Як повідомляє аналітичний ресурс DeepState, Сили оборони відновили позиції біля села Надіївка в Покровському районі.

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Що таке МАГАТЕ? Міжнародне агентство з атомної енергії — міжнародна організація, яка прагне сприяти мирному використанню ядерної енергії та перешкоджати її використанню в будь-яких військових цілях, зокрема ядерну зброю, повідомляє Вікіпедія.

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