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РФ перекине війська до Білорусі: Зеленський озвучив підступний задум Путіна

Маріна Фурман
5 лютого 2025, 19:58
686
Путін почне переміщувати російські війська до Білорусі вже навесні, влітку або восени.
Зеленский, Путин, Лукашенко
Зеленський розповів про задум Путіна / Колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru, скріншот із відео

Ключові тези президента України:

  • Путін спробує зробити все, щоб втягнути у війну Білорусь
  • Росія почне перекидати свої війська до Білорусі навесні, влітку або восени
  • Диктатор РФ буде погрожувати європейським країнам

Російський диктатор Володимир Путін буде робити все можливо, щоб втягнути людей і війська Білорусі у війну. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі, передає Укрінформ.

Зеленський підкреслив, що європейським державам потрібно бути готовими до погроз з боку Путіна.

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"З амбіціями Путіна і тим, що ми бачимо сьогодні, коли він робить все, щоб не зупинити цю війну, факт полягає у тому, що він буде йти далі. Буде думати про інші країни. Я в цьому впевнений. Я попереджаю про це абсолютно відкрито, відверто. Ви побачите, він буде провокувати інші країни. Можливо, наступною буде Польща, або країни Балтійські країни. І це не просто чергова риторика.", - розповів президент України.

Він додав, що Путін почне перекидати російські війська до Білорусі вже навесні, влітку або восени.

"І багато європейців, можливо, і Сполучені Штати, будуть говорити, що це залякування Польщі, Литви, інших наших балтійських партнерів. Але ви побачите, що він буде робити все, щоб втягнути їх, буде думати, як їх провокувати. Я не знаю, чи буде вторгнення, але в будь-якому випадку він таким чином затягне Білорусь у війну", - додав Зеленський.

На його думку, після того, як з території Білорусі Україну атакували ракетами, ця країна вже була у війні.

"Але їхні люди - ні, і їхнє військо — поки що ні, але Путін цього дуже хоче. І тому я вважаю, що треба робити все, щоб його зупинити", - сказав очільник країни.

Заяви Зеленського - останні новини

Як писав Главред, 5 лютого, у Києві відбувся брифінг після зустрічі з державним секретарем у закордонних справах Великої Британії Девідом Ламмі, де Зеленський підіймав чимало тем, які стосувалися України. Зокрема, очільник країни заявив, що США не зменшили допомогу Україні після зміни адміністрації Білого дому, однак наразі мова не йде про нові пакети допомоги.

Відповідаючи на запитання, чи зможе Україна здобути перемогу без підтримки США, Зеленський нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення ця допомога була критично важливою. Ситуація була вкрай складною, і країна могла опинитися під загрозою окупації. Однак завдяки мужності українського народу, силі армії та підтримці міжнародних партнерів вдалося вистояти.

Крім того, Зеленський згадав операцію ЗСУ в Курській області. На думку президента України Володимира Зеленського, операція українських бійців на Курщині стане важливою частиною переговорного процесу.

Він також додав, що завдяки проведенню операції в Курській області, українські бійці змогли стабілізувати ситуацію на Харківському напрямку. Також ЗСУ контролюють ситуацію на Запорізькому напрямку, де вона наразі краща, ніж раніше. На окремих ділянках Сили оборони змогли просунутися вперед.

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Чому Лукашенка називають самопроголошеним президентом?

Олекса́ндр Григо́рович Лукаше́нко — білоруський проросійський політик, державний та військовий діяч, де-факто — Президент Білорусі та Верховний головнокомандувач ЗС Білорусі з 20 липня 1994 року. Переобирався на пост президента на виборах 2001, 2006, 2010, 2015 та 2020. Після виборів 2020 року його легітимність не визнає Європейський Союз, США, Велика Британія, Канада, Україна та низка інших держав з 23 вересня того року, пише Вікіпедія.

Через авторитарний режим правління, використання адміністративного ресурсу на виборах, обмеження свободи ЗМІ, репресії противників режиму і т. ін. Лукашенка часто називають "останнім диктатором Європи".

24 лютого 2022 року, після початку вторгнення Росії в Україну, надав територію Білорусі російським військам як плацдарм для просування в Україну та здійснення ракетних обстрілів; таким чином зробив Білорусь фактичним учасником війни. До цього російські війська вже перебували на території Білорусі, але офіційно "на військових навчаннях".

Результати президентських виборів в Білорусі 2020 року, в яких офіційно переміг Лукашенко були широко розкритиковані як сфальсифіковані та викликали найбільші за час його правління масові протестні акції.

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війна в Україні Білорусь Володимир Зеленський Олександр Лукашенко Володимир Путін
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