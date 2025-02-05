'Це тільки початок': Україною прокотилась хвиля вибухів в ТЦК - відома причина

Вибухи в ТЦК та СП і вбивство українських військовослужбовців в глибокому тилу - це червона лінія, яку не можна перетинати, зазначають в ЗСУ.

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Україною прокотилась хвиля вибухів в ТЦК - відомі нові деталі / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Які наслідки вибухів в ТЦК та СП в Рівному, Павлограді та Кам'янці-Подільському

Які мотиви підозрюваних та хто був виконавцем терактів

Чи варто чекати нові теракти в ТЦК та СП в інших містах України

В Україні зафіксовано серію вибухів у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Інциденти сталися в Кам’янці-Подільському, Рівному та Павлограді, викликавши широкий резонанс у суспільстві. Попередньо повідомляється про вибухові пристрої, які були приведені в дію в адміністративних будівлях.

Главред зібрав головне, що варто знати про вибухи в ТЦК та СП.

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Вибух біля ТЦК та СП в Кам'янці-Подільському 5 лютого

Хмельницький обласний ТЦК та СП повідомив про вибух, що стався сьогодні, 5 лютого, близько 13:10 на території Кам’янець-Подільського районного ТЦК та СП. На місці працюють рятувальники та правоохоронці, які з'ясовують обставини події.

"Просимо громадян зберігати спокій, не поширювати неперевірену інформацію та дочекатися офіційних заяв від компетентних органів", - йдеться у повідомленні.

За даними Нацполіції, територія оточена, тривають слідчі дії, працює криміналістична лабораторія. Інспекторка з комунікації Кам’янець-Подільського районного управління поліції Вінцарська повідомила, що, за попередньою інформацією, загинула одна людина, ще четверо отримали поранення.

Голова Хмельницької ОВА Юрій Тюрін підтвердив факт вибуху, причини якого наразі встановлюються.

"Наразі відомо про одного загиблого та 4 поранених осіб. На місці працюють усі відповідні служби області. Причини та обставини вибуху встановлюються", - написав він.

Мер Кам'янця-Подільського Михайло Посітко в ефірі національного телемарафону повідомив, що внаслідок вибуху біля ТЦК у місті загинула людина, яка принесла вибухівку, а постраждалі перебувають у стані середньої тяжкості.

"Загибла людина - це та, яка передавала речі військовослужбовцю, який перебував на території ТЦК... про чотирьох інших постраждалих відомо, що серед них - двоє лікарів ВЛК... їхній стан середньої тяжкості, також постраждала одна перехожа людина та один військовий", - сказав він.

Вибух біля ТЦК та СП в Павлограді 2 лютого

У неділю, 2 лютого 2025 року, в Павлограді Дніпропетровської області стався вибух біля будівлі місцевого ТЦК та СП. На місце події оперативно прибули правоохоронці, про що повідомила Національна поліція. Інцидент трапився близько 18:40, і, За даними джерел Суспільного у пресслужбі поліції внаслідок вибуху було травмовано військовослужбовця.

5 лютого правоохоронці затримали трьох осіб, яких підозрюють у причетності до теракту. Вони діяли за попередньою змовою, тому їм інкримінували вчинення терористичного акту (ч. 2 ст. 258 КК України), повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони східного регіону.

У ході активних слідчих дій, що тривали дві доби, вдалося встановити, що житель Павлограда виконав завдання представника спецслужб РФ: він виготовив саморобний вибуховий пристрій та залишив його у визначеному місці.

"Через деякий час до Павлограда приїхали двоє жителів Одеси, які також були завербовані спецслужбами РФ, забрали із визначеного місця цей вибуховий пристрій та перемістили його до будівлі Павлоградського РТЦК та СП, де привели в дію вибухівку", — зазначено у повідомленні прокуратури.

Підозрювані під час теракту знімали відео для звіту російським спецслужбам. За даними слідства, вони також планували ще один терористичний акт.

"В обмін на співпрацю з агресором зрадники сподівались на швидкий заробіток", — повідомили правоохоронці.

Правоохоронці затримали зловмисників, а суд наразі розглядає клопотання прокурорів щодо їхнього тримання під вартою.

Вибух в ТЦК та СП у Рівному 1 лютого

У суботу, 1 лютого, в приміщенні Рівненського ТЦК стався вибух, про що повідомила Національна поліція України. Інцидент трапився о 16:15, внаслідок чого загинула одна людина, а ще шестеро отримали поранення.

5 лютого СБУ встановила, що виконавець теракту був завербований російськими спецслужбами, які використали його як смертника.

"Чоловіка навмисно підірвали разом із вибухівкою, з якою він зайшов всередину будівлі. Унаслідок події терорист загинув на місці, а 8 військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості. Встановлено, що рф завчасно підготувала ліквідацію свого агента як "зайвого" свідка теракту проти Сил оборони", - йдеться у повідомленні спецслужб.

За даними слідства, 21-річний мешканець Житомирщини шукав швидкі заробітки в Telegram і отримав пропозицію виконати завдання за гроші. Він прибув до Рівного з вибуховим пристроєм, замаскованим у рюкзаку. Як з’ясували українські спецслужби, момент його входу до будівлі ТЦК був зафіксований на камеру телефону, після чого російські куратори дистанційно активували вибухівку.

Крім того, в СБУ нагадали, що нещодавно запобігли теракту біля районного управління поліції у Рівному, затримавши двох російських агентів. Також 4 лютого викрито агентурну групу РФ, яка планувала підірвати наряд поліції на Буковині. Окрім цього, правоохоронці зірвали підготовку масштабного теракту в центрі Києва, затримавши російську агентку з вибухівкою потужністю 7 кг у тротиловому еквіваленті.

Як реагує військове командування на вибухи в ТЦК та СП

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, коментуючи вибухи в територіальних центрах комплектування, наголосив, що за короткий час у різних областях відбулося три трагічні інциденти, унаслідок яких постраждали військовослужбовці.

На Полтавщині під час виконання службових обов’язків загинув військовий ЗСУ, якого вбив нападник. У Рівному військовослужбовці зазнали поранень через вибуховий пристрій, закладений зловмисником. Ще один вибух стався на території ТЦК та СП у Павлограді Дніпропетровської області.

Один із постраждалих у Рівному перебуває у важкому стані, а пораненого в Павлограді військовослужбовця оцінюють як стабільного, його травми легкі.

"Насильство щодо військовослужбовців - неприпустиме. Розраховуємо на повне і всебічне розслідування цих злочинів. Винні мають понести заслужене покарання", - повідомив він у своєму дописі в Telegram.

Сирський підкреслив, що Збройні Сили України роблять усе можливе для захисту держави та народу. В умовах повномасштабної війни цього неможливо досягти без мобілізації.

У ЗСУ прагнуть забезпечити, щоб під час мобілізаційних заходів не відбувалося порушень прав людини. Сухопутні війська працюють над усуненням проблем у діяльності ТЦК, виправленням помилок і підвищенням ефективності їхньої роботи.

Водночас оборона країни є загальнонаціональною справою, яка потребує всебічної підтримки армії та поваги до військовослужбовців.

Крім того, командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий у своєму дописі у Facebook заявив, що вбивства військових у тилу — це червона лінія, яку не можна перетинати. Він наголосив, що не можна мовчати та спостерігати за хвилею зневаги до захисників України, оскільки це виходить за межі допустимого.

"Все не стається раптово. Ми вже бачили випадки приниження та агресії щодо наших захисників, але я не бачив гострої реакції суспільства на це. Тепер маємо прямі збройні напади. Так діє ворог. Він працює з нами і поміж нас, поки ми роздивляємось, хто що лайкнув", - написав він.

За його словами, жодне виправдання не може бути прийнятним для вбивства військовослужбовця чи нападу на ТЦК. У таких випадках єдиною можливою реакцією має бути рішуча та жорстка відповідь влади. Без справедливого покарання для вбивць, зрадників і тих, хто радіє цим злочинам, подібні трагедії повторюватимуться – в інших містах, районах, на вулицях, що носять імена Героїв.

Що відомо про Михайла Драпатого / Інфографіка: Главред

Драпатий попередив, що якщо суспільство не усвідомить серйозність цих подій, вони можуть стати небезпечною нормою. Однак він вірить, що Україна ще не перетнула цю межу, адже єдине, що відділяє нас від ворога, – це Сили оборони та Збройні Сили України.

"Поки ми втрачаємо найкращих наших людей на фронті, в тилу не маємо втратити совість.

Зневага до людини в пікселі починається там, де закінчується гідність. Ми зобовʼязані поважати тих, хто взяв до рук зброю і ціною власного життя боронить наші міста, людей у них, кордони, небо і землю, нашу державу, наш прапор, наш дім. Світла пам’ять загиблому воїну. Щирі співчуття рідним, близьким і побратимам", - резюмував Михайло Драпатий.

Позиція Національної поліції

За вибухами біля будівель ТЦК та СП, а також замахами на поліцейських стоять російські спецслужби, які прагнуть розхитати ситуацію в українському суспільстві через нагнітання негативу щодо Сил безпеки та оборони. Про це заявив глава Національної поліції України Іван Вигівський, передає Інтерфакс.

"Ми чітко разом із СБУ розуміємо, що це конкретна атака спецслужб РФ з метою створити хибну думку у суспільстві, дестабілізувати ситуацію і створити негативне ставлення до Сил безпеки і оборони", - сказав Вигівський на брифінгу в середу в Києві.

За його словами, три з дев’яти зафіксованих диверсій і терактів були спрямовані саме на вбивство поліцейських. Одним із методів, які застосовують злочинці, є фальшиві виклики на лінію 102 – повідомляється про злочин, заручників або вибухівку в будівлі, щоб заманити правоохоронців у пастку.

Вигівський наголосив, що з минулого року всі українські силовики, включно з поліцейськими та працівниками ТЦК, орієнтовані на те, що РФ веде активне полювання на представників безпекових структур. За його словами, противник вигадує нові способи організації замахів на правоохоронців.

"У нас є факт, коли в одній з областей викликали наряд поліції і в квартирі замаскували вибухівку під дитячу іграшку" – сказав він.

Вигівський зазначив, що усіх осіб, причетних до диверсій і терактів, встановлено та затримано, а суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За його словами, російські спецслужби найчастіше вербують для таких злочинів підлітків або людей із низьким рівнем соціальної відповідальності, зокрема наркозбувачів.

"Росіяни у більшості випадків не платять гроші, які обіцяють цим особам. Крім того, ці два випадки останні – Рівне і сьогоднішній (Кам'янець-Подільський ТЦК) говорять про те, що вони ліквідують завербованих осіб", - сказав глава Нацполіції.

Він також уточнив, що в обох випадках виконавці злочинів загинули.

"Тому звертаюся до наших громадян, до суспільства: якщо вам відомо про такі факти, такі теракти – повідомляйте до СБУ, Нацполіції і ми будемо разом працювати в юридичній площині", - додав Вигівський.

Що відомо про замовників вибузів в ТЦК та СП

Головним координатором атак на військових та підривів ТЦК є російські спецслужби – ГРУ та ФСБ. Паралельно з цими диверсіями Москва активізувала інформаційну кампанію, яка триває ще з 2022 року, але з 2024-го зусилля щодо дискредитації мобілізації значно посилилися. Росіяни спрямовують ресурси на інформаційний вплив через блогерів, ботів і соцмережі. Про це у своєму Telegram повідомив очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"ГРУ РФ та ФСБ РФ обіцяють диверсантам проти військових в Україні гроші, але дурять виконавців злочинів, не виплачують їх, і також не повідомляють виконавцям, що часто планують активізувати вибухівку, яку ті несуть, ще під час виконання терористами задачі російських кураторів. Вони шукають підлітків та погано поінформовану молодь, яка ведеться на легкі гроші, які обіцяють російські куратори, часто без конкретики (поїдь туди і віднеси пакунок)", - зазначив він.

Він наголосив, що російські спецслужби просто використовують завербованих диверсантів, після чого позбавляються їх. За його словами, ті, хто погоджуються на співпрацю з ворогом, або загинуть, або отримають тривалі тюремні строки, фактично втративши своє майбутнє.

Чи варто чекати на нові теракти в ТЦК та СП

Найближчим часом кількість вибухів та терактів біля ТЦК буде збільшуватись. Про це заявив громадський активіст і військовослужбовець Євген Карась.

"ФСБ і ГРУ кине всі зусилля, аби поставили десь вибухівку з камерою. За 500$. Гроші не заплатять, а біда може бути", - написав він.

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