У Чернігові лунають вибухи: місто під ракетною атакою РФ

У Повітряних силах ЗСУ закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

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У Чернігові лунають вибухи / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, alerts

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Армія РФ атакувала ракетами Чернігів

Внаслідок удару є постраждалий

У пʼятницю, 3 січня, у Чернігові прогриміла серія потужних вибухів. Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський підтвердив інформацію про вибухи у своєму Telegram-каналі.

За його словами, був вибух ракети на околицях Чернігова.

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Трохи пізніше він повідомив про ще один вибух.

За кілька хвилин до цього Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з Курська. Там закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

UPD 17:10: За словами Чернігівської МВА, на околицях міста нанесено груповий ракетний удар.

"Попередньо отримали руйнування 2 приватні будинки. Постраждала 1 цивільна людина.", - написав Брижинський.

17:45 За даними голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, ворог завдав потрійного ракетного удару по житловій забудові на околиці Чернігова. Зафіксовано значні руйнування кількох будинків.

"Вже відомо про одну загиблу людину. Є поранені. Пошуково-рятувальні роботи тривають", - повідомив Чаус.

Удари РФ по Україні - останні новини

Вдень, 3 січня, у всіх областях України оголошували повітряну тривогу. Росія піднімала в повітря винищувач МіГ-31К. За даними моніторингових каналів, російський МіГ-31К здійснив зліт з аеродрому "Саваслейка" у Нижньогородській області РФ.

Як писав Главред, у ніч на 3 січня в Києві оголосили повітряну тривогу через атаку ворожих дронів. Згодом стало відомо, що у двох районах столиці впали уламки.

У пресслужбі ДСНС написали, що в Київській області працювали сили ППО. У регіоні одна людина загинула, ще четверо - отримали травми.

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Що таке Повітряні сили ЗС України? Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України, пише Вікіпедія.

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