У Чернігові лунають вибухи: місто під ракетною атакою РФ

Основне:
- Армія РФ атакувала ракетами Чернігів
- Внаслідок удару є постраждалий
У пʼятницю, 3 січня, у Чернігові прогриміла серія потужних вибухів. Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський підтвердив інформацію про вибухи у своєму Telegram-каналі.
За його словами, був вибух ракети на околицях Чернігова.
Трохи пізніше він повідомив про ще один вибух.
За кілька хвилин до цього Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з Курська. Там закликали не ігнорувати повітряну тривогу.
UPD 17:10: За словами Чернігівської МВА, на околицях міста нанесено груповий ракетний удар.
"Попередньо отримали руйнування 2 приватні будинки. Постраждала 1 цивільна людина.", - написав Брижинський.
17:45 За даними голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, ворог завдав потрійного ракетного удару по житловій забудові на околиці Чернігова. Зафіксовано значні руйнування кількох будинків.
"Вже відомо про одну загиблу людину. Є поранені. Пошуково-рятувальні роботи тривають", - повідомив Чаус.
Удари РФ по Україні - останні новини
Вдень, 3 січня, у всіх областях України оголошували повітряну тривогу. Росія піднімала в повітря винищувач МіГ-31К. За даними моніторингових каналів, російський МіГ-31К здійснив зліт з аеродрому "Саваслейка" у Нижньогородській області РФ.
Як писав Главред, у ніч на 3 січня в Києві оголосили повітряну тривогу через атаку ворожих дронів. Згодом стало відомо, що у двох районах столиці впали уламки.
У пресслужбі ДСНС написали, що в Київській області працювали сили ППО. У регіоні одна людина загинула, ще четверо - отримали травми.
Читайте також:
- Коли відбудеться засідання у форматі "Рамштайн": ЗМІ назвали точну дату
- "Вони не допомогли": полковник сказав, чому солдати КНДР некорисні на Курщині
- Індексація пенсій в Україні: Шмигаль сказав, коли очікувати підвищення виплат
Що таке Повітряні сили ЗС України?
Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред