NYT: Україна входить в зиму зі ще вразливішою енергосистемою, ніж рік тому

Деякі потужності енергооб'єктів Україні так і не вдалося відновити, пише видання.

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В Україні можливі відключення навіть без ударів Росії, вважають аналітики / Колаж Главреда. Фото: скріншот, УНІАН

Енергетична система України стала ще вразливішою, ніж рік тому, підтвердили в коментарі The New York Times низка українських експертів, нинішніх і колишніх чиновників.

У розмові з журналістами вони розповіли, що на деяких підстанціях, які постраждали від ударів Росії минулої зими, все ще тривають ремонти. Крім усього іншого, не вистачає критично важливого обладнання, такого як трансформатори.

Ситуація зараз не набагато краща, сказала екс-депутат ВР Вікторія Войціцька, коментуючи літній звіт ООН щодо стану енергосистеми України, яка, згідно з аналізом організації, втратила до половини загальних генеруючих потужностей.

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"Ми перебуваємо у набагато гіршій ситуації, ніж торік", - констатувала Войціцька.

На думку експертів, ситуація виглядає особливо похмурою для теплових електростанцій, які працюють на вугіллі або газі і є ключовим елементом у енергобалансі України для задоволення попиту у періоди пікового споживання.

Однак менш ніж за рік неможливо повністю відновити енергетичні об'єкти, які будувалися десятиліттями, зазначив заявив заступник голови парламентського комітету з енергетики Олексій Кучеренко.

Глава Укренерго Володимир Кудрицький уточнив, що кілька енергоблоків були відремонтовані лише частково. За його словами, основною проблемою є пошук трансформаторів.

"Укренерго полює за трансформаторами по всьому світу. Але на їхнє виробництво може піти до року, а це означає, що наразі, найімовірніше їх буде поставлено лише обмежену кількість", - констатують журналісти.

Директор з досліджень Українського аналітичного центру, що спеціалізується на енергетичному секторі, DiXi Group Роман Ніцович сказав, що, за його оцінками, відновлено всього п'яту частину потужностей електростанцій, втрачених через пошкодження або російську окупацію.

У статті також йдеться, що генеруючі потужності України видаються настільки ослабленими, що деякі аналітики цікавляться, чи зможе країна уникнути відключень електроенергії цієї зими, навіть якщо Росія не битиме.

У Міненерго і Укренерго висловили впевненість, що вразливість енергосистеми буде захищена передовими засобами ППО.

"Найкраще рішення для нас - це протиповітряна оборона", - сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

Він додав, що мобільні бригади зараз діють поблизу найважливіших енергетичних об'єктів.

Блекаути взимку

Українська енергосистема знову може піддатися атакам Росії взимку. З цією метою Захід вже близько півроку зосереджений на поставках ЗСУ додаткових систем ППО.

Урядовці та представники військового командування запевняють, що критична інфраструктура досить захищена від ударів РФ, в тому числі території важливих об'єктів посилені протиповітряними засобами і мобільними групами, які полюють на російські дрони.

Тим часом, за спостереженням британської розвідки, Росія вже накопичила достатню кількість ракет для подальших повітряних "нальотів" на Україну. Зараз Росія досі здійснює атаки переважно БПЛА, щоб розосередити і заплутати українську оборону.

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