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"Засипле снігом до півметра": українців попередили про серйозну негоду у найближчі дні

Юлія Закрепа
23 листопада 2023, 17:41
Рятувальники попереджають про погіршення погодних умов у декількох областях України.
'Засипле снігом до півметра': українців попередили про серйозну негоду у найближчі дні
Українців попереджають про негоду / колаж: Главред, фото: pexels.com

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що найближчими днями в низці областей України очікується суттєве погіршення погоди.

У пресслужбі ДСНС попереджають про ожеледицю, хуртовину й приріст снігового покрову до 50 сантиметрів. 26 й 27 листопада сильні снігопади можна очікувати в:

  • Києві,
  • Київській області,
  • Чернігівській області,
  • Черкаській області,
  • Одеській області.

Рятувальники також попереджають про мокрий сніг, дощ й місцями ожеледь, які очікуються в Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях.

відео дня

"Приріст снігового покриву 20-30 см, місцями 40-50 см; очікуються хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця", - пише пресслужба

Зокрема значні дощі в Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях та Криму. Вітер в Одеській та Миколаївській областях сягатиме 25-30 м/с, а у західних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с.

"Закликаємо бути обережними в ці дні і дотримуватися правил безпеки! Краще не плануйте дальні мандрівки на цей час", - додали у ДСНС.

Нагадаємо, що синоптики розповіли про те, що температура повітря в Україні опуститься до -6. Наталка Діденко розповіла, що 25-26 листопада буде новий циклон з дощами, мокрим снігом та сильним вітром.

Стало відомо, у яких областях буде -14, а в яких +11 градусів. У частині областей сформується сніговий покрив і будуть морози, але в деяких регіонах температура буде досить теплою.

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