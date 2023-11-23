'Засипле снігом до півметра': українців попередили про серйозну негоду у найближчі дні

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що найближчими днями в низці областей України очікується суттєве погіршення погоди.
У пресслужбі ДСНС попереджають про ожеледицю, хуртовину й приріст снігового покрову до 50 сантиметрів. 26 й 27 листопада сильні снігопади можна очікувати в:
- Києві,
- Київській області,
- Чернігівській області,
- Черкаській області,
- Одеській області.
Рятувальники також попереджають про мокрий сніг, дощ й місцями ожеледь, які очікуються в Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях.
"Приріст снігового покриву 20-30 см, місцями 40-50 см; очікуються хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця", - пише пресслужба
Зокрема значні дощі в Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях та Криму. Вітер в Одеській та Миколаївській областях сягатиме 25-30 м/с, а у західних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с.
"Закликаємо бути обережними в ці дні і дотримуватися правил безпеки! Краще не плануйте дальні мандрівки на цей час", - додали у ДСНС.
Нагадаємо, що синоптики розповіли про те, що температура повітря в Україні опуститься до -6. Наталка Діденко розповіла, що 25-26 листопада буде новий циклон з дощами, мокрим снігом та сильним вітром.
Стало відомо, у яких областях буде -14, а в яких +11 градусів. У частині областей сформується сніговий покрив і будуть морози, але в деяких регіонах температура буде досить теплою.
Більше цікавих новин:
- Вдарить мороз -5 градусів: в Україну йде погіршення погоди
- Мороз увірветься з 1 грудня: прогноз погоди в Україні на зиму
- Як погіршення погоди вплине на бойові дії: в ISW дали прогноз на зиму