УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Для захисту Тайваню потрібні ракети: дипломат пояснив, чому США тягнуть з ATACMS для ЗСУ

Дмитро Відоменко
24 вересня 2023, 11:07 оновлено 24 вересня, 13:05
Як каже дипломат Олександр Хара, американські генерали бережуть ATACMS на випадок, якщо доведеться обороняти Тайвань від можливих атак китайської армії.
АТАКС, Хара
На думку Олександра Хари, логіка американських генералів цілком зрозуміла / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Командування американської армії тягне з передачею ЗСУ ракетних систем ATACMS, оскільки побоюється конфлікту з Китаєм в Індо-Тихоокеанському регіоні. Про це в інтерв'ю Главреду розповів експерт Центру оборонних стратегій, дипломат Олександр Хара.

"Тут кілька варіантів. Перший - страх ескалації, який паралізував Сполучені Штати з самого початку. Потім ця хвороба потихеньку їх відпускала, тому ми вже маємо добро на F-16. Але все одно є стримування, оскільки все, що нам давали до теперішнього часу, воно фізично або програмно обмежена, щоб ми не били ними по російській території. З ATACMS це обмеження буде складніше. Те ж саме і з F-16 в режимі ППО, тому що збивати ракети або літаки доведеться в російському повітряному просторі, тому що вони не залітають в Україну. Американці вважають, що росіяни будуть розглядати це як ескалацію і входження заходу у війну. Наскільки я розумію, на Заході сподівалися, що наша контрнаступальна операція завершиться позитивно, що ми дійдемо до Криму і росіяни погодяться на певне припинення вогню і мирні переговори, а вже тоді нам дадуть літаки, щоб ми стримували ними росіян від наступного вторгнення", ‒ сказав він.

Що таке ATACMS

ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39.

відео дня

ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і M142 HIMARS.

Як каже Хара, американські генерали бережуть ATACMS на випадок, якщо доведеться обороняти острів Тайвань від можливих атак китайської армії.

"Другий варіант полягає в кількості цих ракет. Збільшується "тертя" в Індо-Тихоокеанському регіоні, і, звичайно, для захисту Тайваню потрібні не "Абрамси" або артилерійські системи, а ракети. ATACMS там дуже знадобляться, а їх виробництво досить повільне – в медіа пишуть, що Lockheed Martin виробляють їх по 500 штук на рік. Відповідно, у них як у військових є розрахунки того, що їм потрібно для власних потреб і для союзників. Не кажучи про те, що вони ці ракети ще й продають. Звичайно, є і питання "legacy", тобто застарілих. Будь-яка зброя має термін зберігання, і потім потрібно відбирати певну кількість цих ракет.

Теоретично нам могли б дати, грубо кажучи 50 штук, 10 з яких були б новенькими, а 40 - із запасів, щоб ми навчилися, і найголовніше – розблокували б цим поставки німецьких Taurus", ‒ сказав експерт.

Хто такий Олександр Хара

Олександр Хара - експерт з питань зовнішньої політики та політики безпеки, заступник голови правління БО "Інститут стратегічних Чорноморських досліджень".

Закінчив Донецьку державну академію (університет) управління (1998 р.), Дипломатичну академію при Міністерстві закордонних справ України (2000 р.), Королівський коледж оборонних досліджень, М. Лондон (2010 р.).

Магістр зовнішньої політики.
Обіймав низку посад у центральному апараті Міністерства закордонних справ України, зокрема у IV територіальному та II територіальному департаментах (2000-2002, 2005-2006 рр.), а також у Посольстві України в Канаді (2002-2005 рр.).

Ракети ATACMS для України

Україна все ближче до отримання ATACMS, США можуть дати ракети вже восени, написали 15 вересня журналісти The Wall Street Journal. Тоді повідомлялося, що Штати дадуть Києву такі ракети, але в обмеженій кількості.

19 вересня президент Володимир Зеленський розповів про прогрес у питанні передачі ATACMS Україні. Гарант сказав, що переговори Києва і Вашингтона щодо далекобійних ракет вже на "фінішній прямій".

США відправлять Україні ракети ATACMS, але деталі угоди обговорюються, повідомляли американські журналісти. Зокрема, обговорювалося, які типи ATACMS поставлять Києву і в рамках яких термінів.

В Білому домі відзначили, що Байден допускав передачу ракет ATACMS Україні, проте інформації, яку можна було б оголосити в публічному просторі з цього питання, поки немає.

"Президент (Джо Байден, - ред.) неодноразово говорив, що передача ATACMS можлива в майбутньому. Але я не маю ніякої нової інформації, щоб оголосити", - підкреслила спікер американської адміністрації Карін Жан-П'єр.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Олександр Хара війна Росії та України ATACMS
Реклама

Головне за день

Український дрон вдарив по будівлі ФСБ в Курську - ЗМІ

Український дрон вдарив по будівлі ФСБ в Курську - ЗМІ

12:18 Світ
ЗСУ перерізають логістичний маршрут росіян на Бахмутському напрямку

ЗСУ перерізають логістичний маршрут росіян на Бахмутському напрямку

10:53 Україна
США зволікає з ATACMS, бо тримає їх для захисту від Китаю - Хара

США зволікає з ATACMS, бо тримає їх для захисту від Китаю - Хара

09:00 Ексклюзиви
Всі головні новини

Останні новини

13:02

"Поки не дійдуть до наших кордонів": Хара розкрив сценарій закінчення війни

12:59

Квіти підуть у ріст: якою водою потрібно поливати кімнатні рослини

12:56

РФ прибрала всі кораблі з 13-го судноремонтного заводу: що відбувається

12:47

Божевільний виклик для очей: знайдіть коня без хвоста за 5 секунд

12:28

Це не бутерброди, а золото: їх готувати так просто - рецепт за 5 хвилинВідео

США зволікає з ATACMS, бо тримає їх для захисту від Китаю - ХараСША зволікає з ATACMS, бо тримає їх для захисту від Китаю - Хара
12:18

Український дрон вдарив по будівлі ФСБ в Курську - ЗМІ

11:57

Росіяни своєю ППО не захистять Крим, а ATACMS точно буде: у Повітряних силах зробили заяву

11:41

У Росії спалахнула паливна криза: розкрито основні причини

11:26

Іменини і День ангела в жовтні 2023: кого і коли вітати за новим календарем

Реклама
11:11

Це роблять не всі, але даремно: навіщо вивертати речі при пранні

11:07

Для захисту Тайваню потрібні ракети: дипломат пояснив, чому США тягнуть з ATACMS для ЗСУ

10:53

ЗСУ перерізають логістичний маршрут росіян на Бахмутському напрямку

10:50

Як зрозуміти, що пора збирати капусту: 3 ознаки, які не можна ігнорувати

10:50

Іменини 25 вересня за новим календарем: кого потрібно привітати в цей день

10:33

"ЅМЅками скидалися на вбивства дітей: путініст-зірка "Антикілера" видав маячню в ефірі

09:59

Росіяни масово запускають БПЛА по скупченню цивільних на Херсонщині

09:52

Фінансовий гороскоп на тиждень з 25 по 1 жовтня: Овнам і Терезам буде туго

09:34

Адвокат пояснив, чи мають право співробітники військкоматів затримувати людей на вулиці

09:33

"Це переломний момент для перемоги": коли Україна виграє війну і окупанти зникнуть - прогноз

09:10

Гороскоп на тиждень з 25 по 1 жовтня: Тельці доб'ються свого, Рибам - хвилювання

Реклама
08:55

ЗСУ повністю розбили бригаду російських морпіхів на Запоріжжі - ISW

08:46

Вишукано та швидко: переможець "Майстер Шеф" показав, як приготувати соковиту буженину за менш ніж годину

08:38

Ціни на продукти зростуть: як сильно доведеться розщедритися українським господаркам

08:37

Прорив лінії оборони на Півдні: значення цього успіху дуже великеПогляд

07:51

Атаки ЗСУ на різних напрямках не дають росіянам формувати нові сили - ISW

07:47

Яке свято завтра 25 вересня: день у світовій та українській історії, церкві

06:46

Cоюзники свідомо дозують нам постачання зброї?Погляд

06:35

Чи існує в українській мові слово "чотиридесят": Авраменко здивував поясненням

04:00

Експерт назвав найефективнішу зброю, яка блискавично знищує живу силу окупантів

03:00

Україна знищить ППО Росії в Криму і поставить під удар Кримський міст - Світан

01:36

"Можуть піти роки": експерт спрогнозував, як скоро Україна вступить до ЄвросоюзуВідео

00:01

Шалена оптична ілюзія для геніїв: треба знайти льодяник серед морозива за 6 секунд

23 вересня, субота
23:34

"Витісняємо росіян": ЗСУ продовжують наступ в районі Вербового - Генштаб

23:30

Померла мама Кузьми Скрябіна

23:13

"Ви нас обдурили": в РФ офіційно заявили, що продовжать вбивати українців

22:43

Маск не вимикав Starlink перед ударом ЗСУ по ЧФ РФ: Буданов розповів, як все було

22:11

Штормитиме майже 10 днів: Україну накрила найсильніша магнітна буря

21:24

Шольц пригрозив прикордонним контролем: між Польщею та ФРН спалахнув скандал

20:49

Окупанти потрапили в "пекло": ЗСУ знищують позиції РФ під Бахмутом

19:56

Особиста армія Кадирова небезпечна для КремляПогляд

Реклама
19:43

"РФ відчайдушно буде атакувати": Арестович розповів, скільки триватиме війна в Україні

19:27

Увірветься +31: у які регіони повертається літо, а де будуть грози

19:15

Буданов - про проліт БПЛА біля резиденції Путіна: хороший маршрут на Москву

18:49

Молитва, яка творить чудеса: Сон Пресвятої Богородиці 77 захистить від усього

18:32

Собчак прокоментувала другу вагітність

18:23

Як сказати українською "первый блин комом": Авраменко дав відповідь

18:19

Денис Казанський. Росіяни лютують через прильоти по СевастополюВідеоблоги

17:57

Влада закликала українців виїхати з Криму

17:56

Гайтана поділилася рідкісним фото зі своїм чоловіком

17:49

Навіщо додавати соду в вино: рішення популярної проблеми знайдено

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини Харкова
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Гороскоп
Знаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти