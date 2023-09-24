Для захисту Тайваню потрібні ракети: дипломат пояснив, чому США тягнуть з ATACMS для ЗСУ

Як каже дипломат Олександр Хара, американські генерали бережуть ATACMS на випадок, якщо доведеться обороняти Тайвань від можливих атак китайської армії.

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На думку Олександра Хари, логіка американських генералів цілком зрозуміла / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Командування американської армії тягне з передачею ЗСУ ракетних систем ATACMS, оскільки побоюється конфлікту з Китаєм в Індо-Тихоокеанському регіоні. Про це в інтерв'ю Главреду розповів експерт Центру оборонних стратегій, дипломат Олександр Хара.

"Тут кілька варіантів. Перший - страх ескалації, який паралізував Сполучені Штати з самого початку. Потім ця хвороба потихеньку їх відпускала, тому ми вже маємо добро на F-16. Але все одно є стримування, оскільки все, що нам давали до теперішнього часу, воно фізично або програмно обмежена, щоб ми не били ними по російській території. З ATACMS це обмеження буде складніше. Те ж саме і з F-16 в режимі ППО, тому що збивати ракети або літаки доведеться в російському повітряному просторі, тому що вони не залітають в Україну. Американці вважають, що росіяни будуть розглядати це як ескалацію і входження заходу у війну. Наскільки я розумію, на Заході сподівалися, що наша контрнаступальна операція завершиться позитивно, що ми дійдемо до Криму і росіяни погодяться на певне припинення вогню і мирні переговори, а вже тоді нам дадуть літаки, щоб ми стримували ними росіян від наступного вторгнення", ‒ сказав він.

Що таке ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39. відео дня ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і M142 HIMARS.

Як каже Хара, американські генерали бережуть ATACMS на випадок, якщо доведеться обороняти острів Тайвань від можливих атак китайської армії.

"Другий варіант полягає в кількості цих ракет. Збільшується "тертя" в Індо-Тихоокеанському регіоні, і, звичайно, для захисту Тайваню потрібні не "Абрамси" або артилерійські системи, а ракети. ATACMS там дуже знадобляться, а їх виробництво досить повільне – в медіа пишуть, що Lockheed Martin виробляють їх по 500 штук на рік. Відповідно, у них як у військових є розрахунки того, що їм потрібно для власних потреб і для союзників. Не кажучи про те, що вони ці ракети ще й продають. Звичайно, є і питання "legacy", тобто застарілих. Будь-яка зброя має термін зберігання, і потім потрібно відбирати певну кількість цих ракет.

Теоретично нам могли б дати, грубо кажучи 50 штук, 10 з яких були б новенькими, а 40 - із запасів, щоб ми навчилися, і найголовніше – розблокували б цим поставки німецьких Taurus", ‒ сказав експерт.

Хто такий Олександр Хара Олександр Хара - експерт з питань зовнішньої політики та політики безпеки, заступник голови правління БО "Інститут стратегічних Чорноморських досліджень". Закінчив Донецьку державну академію (університет) управління (1998 р.), Дипломатичну академію при Міністерстві закордонних справ України (2000 р.), Королівський коледж оборонних досліджень, М. Лондон (2010 р.). Магістр зовнішньої політики.

Обіймав низку посад у центральному апараті Міністерства закордонних справ України, зокрема у IV територіальному та II територіальному департаментах (2000-2002, 2005-2006 рр.), а також у Посольстві України в Канаді (2002-2005 рр.).

Ракети ATACMS для України

Україна все ближче до отримання ATACMS, США можуть дати ракети вже восени, написали 15 вересня журналісти The Wall Street Journal. Тоді повідомлялося, що Штати дадуть Києву такі ракети, але в обмеженій кількості.

19 вересня президент Володимир Зеленський розповів про прогрес у питанні передачі ATACMS Україні. Гарант сказав, що переговори Києва і Вашингтона щодо далекобійних ракет вже на "фінішній прямій".

США відправлять Україні ракети ATACMS, але деталі угоди обговорюються, повідомляли американські журналісти. Зокрема, обговорювалося, які типи ATACMS поставлять Києву і в рамках яких термінів.

В Білому домі відзначили, що Байден допускав передачу ракет ATACMS Україні, проте інформації, яку можна було б оголосити в публічному просторі з цього питання, поки немає.

"Президент (Джо Байден, - ред.) неодноразово говорив, що передача ATACMS можлива в майбутньому. Але я не маю ніякої нової інформації, щоб оголосити", - підкреслила спікер американської адміністрації Карін Жан-П'єр.

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