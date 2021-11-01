У МОЗ заявили про стабілізацію ситуації в Україні: медики не згодні

Рівень госпіталізацій в Україні вийшов на плато / facebook.com/moz.ukr

В Україні шостий день поспіль рівень госпіталізації пацієнтів з COVID-19 знаходиться на плато після більш ніж тримісячного зростання. Про це заявив глава МОЗ Віктор Ляшко на брифінгу 1 листопада.

За його словами, минулого тижня в Україні зробили рекордну кількість щеплень вакциною проти коронавірусу – 1 мільйон 740 тисяч. Завдяки вакцинації за останній тиждень, як наголосив Ляшко, вдалося врятувати 1 238 життів.

При цьому Ляшко наголосив, що зараз не час розслаблятися і це лише перші позитивні ефекти, які вдалося досягти. Міністр додав, що захворюваність на коронавірус, як і раніше, тримається на найвищих показниках й "наша спільна справа зрушити цю захворюваність на спад, а не на подальше зростання".

Водночас львівський лікар Тарас Жиравецький, який вивчає COVID-19 з перших днів пандемії, зазначив, що з твердженням глави МОЗ про вихід на плато по захворюваності не згодні чимало його колег.

"Прогнозувати не будемо, але чомусь мої колеги інфекціоністи і епідеміологи кажуть, що ми ще на підйомі і не досягли піку хвилі…", – написав він на своїй в телеграмі.

За минулий тиждень вакцинували більше українців, ніж за весь червень

За минулий тиждень в Україні провели 1 740 231 щеплень. У МОЗ зазначили, що це більше, ніж за весь червень. При цьому за минулу добу, 31 жовтня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 117 818 осіб. 89 546 з них отримали першу дозу, а решта 28 272 – другу.

Від початку вакцинальної кампанії щеплення проти COVID-19 зробили 10 245 775 українців. 10 245 773 з них отримали одну дозу вакцини. Натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 449 818 людей (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).