"Побачимо подальшу ескалацію": Туреччина жорстко звинуватила РФ у затягуванні війну в Україні

Туреччина намагається посадити Україну і Росію за стіл переговорів.

Туреччина звинуватила РФ у затягуванні війни в Україні / Колаж фото сайт Кремля, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Війна в Україні затягується і в цьому винна виключно Росія. Постійні обстріли ускладнюють можливі переговори. Про це заявив офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин, повідомляє CNN Turk.

Туреччина також закликає Україну і РФ до взаємного припинення вогню. Калин також заявив, що Туреччина поки не бачить перемоги України.

"Це свідчить про те, що війна на сьогодні має тенденцію до того, щоб зайти в глухий кут, і, як ми бачимо, жодна зі сторін не в змозі здобути вирішальну перемогу на полі бою. Але ми продовжимо працювати над припиненням вогню на полі бою, особливо навколо Запорізької атомної електростанції. Атомна електростанція - це найбільша загроза безпеці для всіх", - сказав Калин.

Туреччина намагається переконати сторони в необхідності сісти за стіл переговорів.

"Зараз жодна зі сторін не готова скласти зброю і сісти за стіл переговорів. І ми стурбовані тим, що побачимо подальшу ескалацію конфлікту в Україні протягом наступних кількох місяців", - додав Калин.

Переговори між Росією та Україною

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова, в якій представник Кремля відкрито шантажував Україну продовженням ракетних ударів по цивільних об'єктах. Закликати до миру, направляючи ракети на мирні міста – найвищий ступінь розладу особистості, зазначив Подоляк.

Також Подоляк раніше зазначав, що російські окупанти обстрілюють мирні міста України та б'ють по об'єктах критичної інфраструктури. Вони вже відкрито почали говорити про те, що дійсно просто знущаються над українцями, щоб таким чином посадити Україну за стіл переговорів. Радник голови ОП підкреслив, що Україна закликає світових партнерів не замислюватися про те, чи потрібні переговори з РФ.

А Сергій Лавров пізніше зробив черговий словесний кульбіт і заявив - мовляв, нібито Москва ніколи не виходила на офіційний Київ з пропозицією про мирні переговори, але при цьому нібито завжди готова вислухати іншу сторону.

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