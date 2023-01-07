"Ворог втікатиме": Подоляк назвав те, що треба ЗСУ для потужного контрнаступу

Українському контрнаступу не завадить навіть мобілізація в РФ.

ЗСУ підуть у потужний контрнаступ / 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Українські військові можуть зробити так, що росіяни в паніці почнуть масово тікати з української території. Однак для цього потрібні деякі засоби. Про це заявив радник глави офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє 24 канал.

Перешкодити українському контрнаступу не зможе навіть чергова мобілізація в РФ або якісь путінські плани про наступ на Харківському, Донецькому або Запорізькому напрямку.

У РФ є серйозні проблеми зі снарядами, ракетами і дронами.

"У Росії на порядку денному питання - чим воювати, а не ким. За цей час вони втратили навіть інструкторів, які повинні були залагодити цих мобілізованих і зробити з них більш-менш боєздатні загони", – повідомив Подоляк.

Україна збирається піти в масштабний контрнаступ. Для цього захисникам потрібно 500-700 танків і БТРів, ракети дальністю 100 або 200 км.

"Таким чином, ми дуже швидко знищимо залишки логістичної інфраструктури росіян, завдяки яким вони і воюють. Також ми знищимо все, що дозволяє Росії вбивати наших військових. Ворог буде деморалізований остаточно і втікатиме з нашої території", — додав Подоляк.

Допомога Заходу Україні

Влада США раніше затвердила поставку ЗСУ американських бойових машин піхоти Bradley - це так звані "винищувачі танків". Спікер Пентагону генерал Пет Райдер заявив, що Bradley поставлять Україні найближчим часом. Але точних термінів поставок і навчання генерал не став уточнювати.

Тим часом Німеччина, крім бронетранспортерів Marder і батареї Patriot, має намір передати Україні додаткові установки Gepard. За даними ЗМІ, вже ведуться переговори з двома країнами, які все ще мають запаси установок Gepard і велику кількість 35-міліметрових боєприпасів до них. Про які країни йдеться, не повідомляється.

Крім того повідомлялося, що рамках військової допомоги Україна отримає від Франції бронетранспортери ACMAT Bastion. Про це домовилися під час телефонної розмови президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон.

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