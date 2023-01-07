"У чому сенс": Подоляк розніс мирну пропозицію Туреччини

У Зеленського переконані, що в тимчасовому припиненні вогню немає сенсу, бо це не закінчить війну.

Подоляк розніс мирну пропозицію Туреччини / Колаж фото ОПУ, Reuters

Туреччина заявила, що сподівається на те, що "путінське перемир'я" продовжитися і далі. Однак Україна не бачить в цьому сенсу. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що національні інтереси Туреччини далеко не завжди збігаються з українськими.

"Щодо одноосібного припинення вогню. Ну, це трохи дивно. Вони знаходяться на нашій території, припинили вогонь, а далі що? У чому сенс турецької пропозиції?",- сказав Подоляк.

У Зеленського переконані, що єдиною прийнятною концепцією має бути не припинення вогню, а виведення російських військ.

"Тому немає сенсу говорити про одностороннє припинення вогню, тому що це не вирішує питань. Ми не будемо грати в дивні пропозиції", - підкреслив Подоляк.

Він акцентував увагу на тому, що Путін просто хоче домогтися оперативної паузи, яку РФ використовує в своїх цілях.

"Він припинив вогонь, Туреччина починає говорити: дивіться, він припинив вогонь, так ви теж припините вогонь. Це ж ключове, це означає, що ми зафіксувалися. Буде якась Оперативна пауза на певний час, за який Росія пройде етапи свого "апгрейду", - зазначив Подоляк.

Заява Путіна про"перемир'я"

Глава Кремля Володимир Путін 5 січня доручив міністру оборони окупантів РФ Сергію Шойгу, мовляв, забезпечити "режим припинення вогню", мовляв,"по всій лінії бойового зіткнення в зоні СВО".

Тимчасовий нібито "перемир'я" мало тривати з 12:00 6 січня до 00:00 7 січня.

Президент України Володимир Зеленський зазначав, що агресор Росія збирається використовувати Різдво для прикриття своїх окупаційних планів. Зокрема, щоб зупинити просування українських військ на Донбасі і підійти ближче до їхніх позицій.

Ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін заявляв, що російські окупанти не виконуватимуть наказ Путіна про "перемир'я".

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