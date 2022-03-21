Ексдиректор ЦРУ назвав причину масового відстрілу генералів РФ в Україні

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Колишній директор Центрального розвідувального управління США Девід Петреус прокоментував загибель п'яти російських генералів (Андрій Колесніков, Андрій Суховецький, Віталій Герасимов, Олег Мітяєв, Андрій Мордвічев, - ред.) за три тижні війни в Україні.

Як підкреслив він в ефірі CNN, загибель генералів на полі бою, це дійсно рідкість.

Наприклад, США втратили всього одного генерала за весь час війни в Афганістані і те, це сталося "зсередини". Петреус пояснив, що всі загиблі в Україні генерали РФ є представниками вищої керівної ланки армії.

Говорячи про причини ліквідації російських генералів в Україні він вважає, що система управління армії РФ вийшла з ладу.

Екс-глава ЦРУ допускає, що знешкодження генералів відбулося, оскільки військові ЗСУ змогли заглушити засоби зв'язку росіян.

Утруднення в спілкуванні, а також відсутність ініціативи військовослужбовців молодшої ланки змушує генералів залишати свій броньований транспорт. Після чого, влучні українські снайпери їх знищують.

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Нагадаємо, раніше Російські строковики, які потрапили в полон в Україні, заявили, що військове начальство обманом кинуло їх у війну, а Росія вчинила злочин за примхою Володимира Путіна.

"Твердили, що будуть навчання в полях на території Росії. Нас обдурили", - заявив строковик Олександр Морозов. За його словами, строковиків на території України були сотні.

"Молодих хлопців кинули під Ромни Сумської області і сказали зробити блокпост. Пайки були "прострочені на роки, це було огидно", а техніка в дорозі "весь час ламалася", - додав полонений.

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