Ексдиректор ЦРУ назвав причину масового відстрілу генералів РФ в Україні

Військові ЗСУ змогли ефективно заглушити засоби зв'язку росіян, каже Девід Петреус.
Колишній директор Центрального розвідувального управління США Девід Петреус прокоментував загибель п'яти російських генералів (Андрій Колесніков, Андрій Суховецький, Віталій Герасимов, Олег Мітяєв, Андрій Мордвічев, - ред.) за три тижні війни в Україні.
Як підкреслив він в ефірі CNN, загибель генералів на полі бою, це дійсно рідкість.
Наприклад, США втратили всього одного генерала за весь час війни в Афганістані і те, це сталося "зсередини". Петреус пояснив, що всі загиблі в Україні генерали РФ є представниками вищої керівної ланки армії.
Говорячи про причини ліквідації російських генералів в Україні він вважає, що система управління армії РФ вийшла з ладу.
Екс-глава ЦРУ допускає, що знешкодження генералів відбулося, оскільки військові ЗСУ змогли заглушити засоби зв'язку росіян.
Утруднення в спілкуванні, а також відсутність ініціативи військовослужбовців молодшої ланки змушує генералів залишати свій броньований транспорт. Після чого, влучні українські снайпери їх знищують.
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Нагадаємо, раніше Російські строковики, які потрапили в полон в Україні, заявили, що військове начальство обманом кинуло їх у війну, а Росія вчинила злочин за примхою Володимира Путіна.
"Твердили, що будуть навчання в полях на території Росії. Нас обдурили", - заявив строковик Олександр Морозов. За його словами, строковиків на території України були сотні.
"Молодих хлопців кинули під Ромни Сумської області і сказали зробити блокпост. Пайки були "прострочені на роки, це було огидно", а техніка в дорозі "весь час ламалася", - додав полонений.
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