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На Україну чекають нові військові зіткнення з Росією кожні п'ять років - Арестович

11 квітня 2022, 06:52

Україна перетворилася на велику Запорізьку Січ. Вціліють лише найстійкіші. Тим, хто до цього не готовий, краще виїхати з країни.

війна
На Україну чекає ще не одна війна з Росією / УНІАН

Війна, яку Росія розпочала в Україні 24 лютого 2022 року, не буде останньою. У майбутньому зіткнення з РФ можуть відбуватися кожні п'ять років, а великі - кожні 7-8 років. Тим українцям, які не готові до цього, краще виїхати з країни.

Такий прогноз озвучив 10 квітня радник голови Офісу президента України Олексій Арестович на YouTube-каналі російського правозахисника Марка Фейгіна.

За словами радника глави ОП, Україна перетворюється на другу Запорізьку Січ або Ізраїль.

"Ця війна не остання з РФ. Як Ізраїль і араби пройшли п'ять великих воєн між собою, поки зрозуміли, що ці методи не діють і потрібно переходити до інших. Так буде і у нас. Не знаю, чи знадобитися п'ять, але кілька військових зіткнень до 2035 року нам гарантовані. Це означає по зіткненню кожні два, а, може, п'ять років. І великі зіткнення кожні сім-вісім", - сказав він.

Арестович зазначив, що система безпеки в Україні повинна бути повністю змінена та вдосконалена.

"Вціліють тут лише найстійкіші. Тим, хто до цього не готовий, хто зараз кричить про те, як жити і ростити дітей, потрібна якась інша країна. Тут новий Ізраїль. Лише масштаби крутіші та страшніші. Я сім'ю відвозити не планую. Мої всі тут і будуть тут, а хто не готовий - є тепла Іспанія, і багато інших країн. Їдьте туди, якщо ви не готові", – сказав радник глави ОП.

Він додав, що Україна перетворилася на велику Запорізьку Січ.

"Україна перетворюється на гігантську Запорізьку Січ, де ніколи не питали, якою мовою ти говориш, а запитували, чи готовий ти розділити такий спосіб життя, жити, як ми і вмирати за це, якщо доведеться. Повернулися всі стародавні архетипи, і вони працюють. Потрібно визначатися. Це і є Україна, з такою вона долею", – резюмував Арестович.

Як повідомляв Главред, раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович вже говорив, що другий раунд війни між Росією та Україною неминучий за кілька років. За його словами, таких масштабів російського вторгнення, як зараз, вже не буде. Однак нова війна пройде у вигляді окремої операції на окремому напрямку.

Війна в Україні 2022

21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР". З таким проханням до нього звернулася Державна дума Росії.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на 24 лютого президент РФ Володимир Путін заявив, що ухвалив рішення про проведення "спеціальної військової операції" в Україні.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

7 квітня в Міноборони України заявили, що окупанти завершили першу фазу військових дій, працюють над перегрупуванням і збираються організувати ще один наступ. Їхня мета - захоплення всього Донбасу. Напевно загарбники спробують взяти під контроль і Харків, однак завдання навряд чи вдасться реалізувати.

Генерал США Майкл Міллі вважає, що війна Москви проти Києва може стати тривалою та виснажливою. Обидві сторони відступати не мають наміру. На його думку, перемогою української сторони стало б відновлення територіальної цілісності України в рамках кордонів 1991 року.

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