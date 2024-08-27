УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Україна контролює 1294 км² на Курщині: Коваленко вразив швидкістю просування ЗСУ

Руслана Заклінська
27 серпня 2024, 22:17
83
Українські захисники поступово беруть під контроль нові території в Курській області, апатія росіян зростає, розповів Олександр Коваленко.
Україна контролює 1294 км² на Курщині: Коваленко вразив швидкістю просування ЗСУ
Як далеко ЗСУ просунулися в Курській області за тиждень - оцінка експерта / Колаж: Главред, фото: 24 ОМБр імені короля Данила, 3 танкова Залізна бригада

ЗСУ взяли під контроль 31 квадратний кілометр території в Курській області за останній тиждень. Українські захисники просуваються зі швидкістю 4,5 квадратних кілометри на добу, підрахував військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

"Результат, озвучений генералом Сирським, - це той результат, який можна озвучувати журналістам, щоб ті рознесли по своїх майданчиках. Сьогодні було озвучено цифру контролю території в 1 294 км². 15 серпня це було 1 150 км². 20 серпня генерал Сирський доповідав президенту України про контроль 1 263 км²", - зазначив він.

Коваленко підкреслив, що, незважаючи на розширення українського контролю в Курській області, російські офіційні особи виявляють дедалі більшу байдужість до цього регіону. За його словами, ця апатія демонструє, що російська влада вже менше звертає увагу на власних громадян і події в регіоні.

відео дня

"З одного боку, це зайвий раз демонструє те, що росіянам начхати на своїх співвітчизників і в якийсь момент навіть шок-контент йде на задній план. Якщо тільки не порушити увагу аналогічним або чимось несподіваним. З іншого боку, це дозволяє проводити операції на території Росії будь-якого масштабу. Наприклад, Курська операція поки що не вийшла на оперативний рівень, але дуже близька до цього, особливо в районі Коренева", - додав Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Операція ЗСУ в Курській області - останні новини

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час форуму "Україна 2024. Незалежність" повідомив, що під час Курської операції українські воїни взяли під контроль 1 294 квадратних кілометри території та 100 населених пунктів. Також українські військові поповнили обмінний фонд, взявши в полон 594 російських військових.

Також президент України Володимир Зеленський спростував будь-який зв'язок між Курською наступальною операцією українських військ та переговорами в Катарі, про які повідомляли західні ЗМІ. Він наголосив, що ці дві події не пов'язані, і дії ЗСУ у Курській області мають інші цілі, ніж обговорення енергетичних питань.

Як повідомляв Главред, сьогодні у російських військових пабліках почалася паніка через нібито новий прорив ЗСУ, але вже не в Курській, а в Бєлгородській області. Начебто приблизно з 8 ранку триває бій ЗСУ з російськими прикордонниками біля села Нехотєєвка Бєлгородської області. Україна поки що офіційних коментарів не давала.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ЗСУ Олександр Коваленко Курська область Бої в Курській області Операція в Курській області
Реклама

Головне за день

Україна контролює 1294 км² на Курщині: Коваленко вразив швидкістю просування ЗСУ

Україна контролює 1294 км² на Курщині: Коваленко вразив швидкістю просування ЗСУ

22:17 Україна
Ситуація покращується: графіки відключення електроенергії на 28 серпня

Ситуація покращується: графіки відключення електроенергії на 28 серпня

19:56 Україна
РФ готова на 90%: Гудков назвав дату оголошення нової хвилі мобілізації

РФ готова на 90%: Гудков назвав дату оголошення нової хвилі мобілізації

19:39 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Спека не відступить навіть у вересні: синоптик сказала, коли чекати напохолодання 22396

Спека не відступить навіть у вересні: синоптик сказала, коли чекати напохолодання

Вибух на Рівненській АЕС й викид радіації: в Енергоатомі відреагували на чутки 10253

Вибух на Рівненській АЕС й викид радіації: в "Енергоатомі" відреагували на чутки

Втрати України в Курській області: полковник СБУ розкрив неочікувані деталі 9106

Втрати України в Курській області: полковник СБУ розкрив неочікувані деталі

Колони техніки РФ почали наступ на важливому напрямку: які міста під загрозою 6600

Колони техніки РФ почали наступ на важливому напрямку: які міста під загрозою

Останні новини

22:30

У РФ залишилось три носії "Кинджалів": аналітик про ситуацію з авіацією ворога

22:28

"Я зараз покажу, як смажити картоплю": неймовірний рецепт - просто "вау"Відео

22:17

Україна контролює 1294 км² на Курщині: Коваленко вразив швидкістю просування ЗСУ

21:46

Історія не вчить нічому: росіяни збудували черговий понтонний міст через Сейм

21:32

Зекономить час на кухні: надзвичайно простий рецепт, як приготувати борщову заправкуВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

21:07

Боїв трохи менше, але місто майже впало: військовий про ситуацію в Часовому Яру

20:48

В Україні відчутно "впали" ціни на популярні літні овочі та фрукти: що подешевшало

19:56

Ситуація покращується: графіки відключення електроенергії на 28 серпня

19:51

Готує новий донат для ЗСУ: Долина виставила на продаж ще одну квартиру

Реклама
19:39

РФ готова на 90%: Гудков назвав дату оголошення нової хвилі мобілізаціїВідео

19:21

Столтенберг терміново скликає засідання Ради Україна - НАТО через ситуацію на фронті

19:10

Як Україна відбила наймасштабнішу атаку РФПогляд

18:52

Захід може залишитися без постачання військового обладнання: що задумав Китай - FT

18:45

Чому українські коти не "м’явкають": яку помилку ми часто робимоВідео

18:36

Чи будуть жорсткі відключення світла восени: експерти сказали, чого чекати українцям

18:34

Чому розлучилися Абрамов і Алсу: адвокат озвучив таємну причину

18:26

"ГУР вміє здивувати": Зеленський розповів про долю Кримського моста

18:25

Не минуло й два роки: Слава Камінська показала коханого на спільному портреті

18:25

Лише люди з "орлиним зором" знайдуть м’ячик за 8 секунд: найскладніша оптична ілюзія

18:21

Як правильно обрізати верхівку у черешні: урожай здивує навіть сусідів

Реклама
17:54

Штормовий вітер і дощі з грозами: Україну атакує жорстка негода

17:53

6 найкращих варіантів, як приховати живіт одягом: поради від модельєра Андре ТанаВідео

17:29

Байден у "космосі": путініст Дюжев зробить із президента США злиденного російського пенсіонера

17:25

Чому не можна пити каву перед походом до магазину - пояснення психологів

17:21

"Результат буде за два тижні": Зеленський зробив рішучу заяву про повернення українців

17:15

Подвійна трагедія: у родині Мераї Керрі сталося горе

16:49

На всю сім'ю наведеться порча: з ким не можна розмовляти 28 серпня - прикмети

16:32

Окупанти вийшли на крайній рубіж: чи вдасться ЗСУ зупинити наступ на Покровськ

16:32

Переговори з Путіним та бої в Курській області: головне з пресконференції Зеленського

16:07

Що сталося з Меладзе після розлучення з дружиною - деталі

16:06

У Києві та 4 областях ввели екстрені відключення світла: графіки не діють

15:48

Вперше винищувачі F-16 успішно відбивали наймасштабнішу атаку РФ - Зеленський

15:36

Україну накриє "єгипетська погода": синоптикиня попередила про зміни

15:34

"Положать 50-60 тисяч людей": Зеленський розповів про ситуацію на Покровському напрямку

15:32

"Татаров у Києві вбивав чеченців!": Зеленського розлютило запитання про "п'ятьох менеджерів"

15:17

Україна успішно випробувала першу балістичну ракету власного виробництва

15:07

Повістки вручатимуть не так, як раніше: як зміниться мобілізація восениФото

15:01

"План перемоги" у війні готовий: Зеленський пояснив важливість Курської операції

14:54

Виклав усю правду про Аллу Пугачову: Андрій Макаревич зважився на відвертість

14:52

Учені визначили ознаки високого IQ

Реклама
14:39

"Воювати разом з Україною": Лукашенко здивував заявою про вступ в війну

14:35

Без дозволу союзників: Україна може вдарити вглиб РФ далекобійною зброєю

14:21

Мобілізацію в Росії можуть оголосити 6 вересня, у планах - набрати близько 800 тисяч осіб - ГудковВідео

14:15

Вражаюча цифра: Сирський озвучив, скільки населених пунктів взяли ЗСУ на Курщині

13:49

"Це було б знаково": Єрмак розповів, де може пройти другий Саміт миру

13:21

Тільки люди з найгострішим зором знайдуть M серед W за 8 секунд: загадка на уважність

13:17

Росію чекає потужна відповідь від України під час другого Саміту миру

13:12

Тягнути не будуть: Стефанчук розповів, коли в депутата Дмитрука заберуть мандат

13:11

"Це означатиме крах Орбана": експерт про можливе виключення Угорщини з ЄС

13:04

Місячний посівний календар на вересень: що важливо зробити в саду і на городі

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
Тисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогнозСША обговорюють з Україною цілі операції на Курщині
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиСпорт з Анітою ЛуценкоТести по картинціУкраїнська мова з АвраменкомОптичні ілюзіїУсе про шоу-бізнесНародні прикмети
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти