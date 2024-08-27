Україна контролює 1294 км² на Курщині: Коваленко вразив швидкістю просування ЗСУ

Українські захисники поступово беруть під контроль нові території в Курській області, апатія росіян зростає, розповів Олександр Коваленко.

https://glavred.net/ukraine/ukraina-kontroliruet-1294-km2-na-kurshchine-kovalenko-porazil-skorostyu-prodvizheniya-vsu-10592096.html Посилання скопійоване

Як далеко ЗСУ просунулися в Курській області за тиждень - оцінка експерта / Колаж: Главред, фото: 24 ОМБр імені короля Данила, 3 танкова Залізна бригада

ЗСУ взяли під контроль 31 квадратний кілометр території в Курській області за останній тиждень. Українські захисники просуваються зі швидкістю 4,5 квадратних кілометри на добу, підрахував військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

"Результат, озвучений генералом Сирським, - це той результат, який можна озвучувати журналістам, щоб ті рознесли по своїх майданчиках. Сьогодні було озвучено цифру контролю території в 1 294 км². 15 серпня це було 1 150 км². 20 серпня генерал Сирський доповідав президенту України про контроль 1 263 км²", - зазначив він.

Коваленко підкреслив, що, незважаючи на розширення українського контролю в Курській області, російські офіційні особи виявляють дедалі більшу байдужість до цього регіону. За його словами, ця апатія демонструє, що російська влада вже менше звертає увагу на власних громадян і події в регіоні.

відео дня

"З одного боку, це зайвий раз демонструє те, що росіянам начхати на своїх співвітчизників і в якийсь момент навіть шок-контент йде на задній план. Якщо тільки не порушити увагу аналогічним або чимось несподіваним. З іншого боку, це дозволяє проводити операції на території Росії будь-якого масштабу. Наприклад, Курська операція поки що не вийшла на оперативний рівень, але дуже близька до цього, особливо в районі Коренева", - додав Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Операція ЗСУ в Курській області - останні новини

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час форуму "Україна 2024. Незалежність" повідомив, що під час Курської операції українські воїни взяли під контроль 1 294 квадратних кілометри території та 100 населених пунктів. Також українські військові поповнили обмінний фонд, взявши в полон 594 російських військових.

Також президент України Володимир Зеленський спростував будь-який зв'язок між Курською наступальною операцією українських військ та переговорами в Катарі, про які повідомляли західні ЗМІ. Він наголосив, що ці дві події не пов'язані, і дії ЗСУ у Курській області мають інші цілі, ніж обговорення енергетичних питань.

Як повідомляв Главред, сьогодні у російських військових пабліках почалася паніка через нібито новий прорив ЗСУ, але вже не в Курській, а в Бєлгородській області. Начебто приблизно з 8 ранку триває бій ЗСУ з російськими прикордонниками біля села Нехотєєвка Бєлгородської області. Україна поки що офіційних коментарів не давала.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред