Війська РФ вибили ЗСУ із села Кореневе на Курщині - DeepState

Російські війська зайняли селище Кореневе Курської області РФ. Цей населений пункт Збройні сили України почали брати в оточення ще 15 серпня.
"Ворог захопив село Кореневе (Курщина)", - йдеться в повідомленні аналітиків моніторингового каналу DeepState.
Крім того, за їхніми даними, ворог просунувся в Михайлівці, біля Пантелеймонівки, Піщаного та Андріївки в Донецькій області.
Ресурс DeepStateMap.Live
DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.
З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій.
Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.
29 серпня експерт видання BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке заявив, що російські війська контратакували в Курській області та вибили ЗСУ із села Кореневе.
Зазначається, що 20 серпня українські війська захопили село Кореневе в Курській області, почалися бої за однойменний райцентр і залізничну станцію. За інформацією Рьопке, російська армія контратакувала і вибила ЗСУ з села. Лінія бойового зіткнення зараз проходить приблизно по його східній околиці.
Південніше Кореневого ЗСУ днями зайняли село Червонооктябрьське на березі річки Сейм.
"Таким чином і без взяття Кореневого вони повністю закрили східний кордон котла, в якому опинилися близько 3000 російських солдатів. З півдня і заходу він заблокований держкордоном, з півночі - річкою Сейм", - ідеться в повідомленні.
Операція в Курській області - останні новини
У політичних цілях російське керівництво може віддати перевагу веденню війни в Україні, а не стабілізації ситуації в Курській області. Так вважає аналітик відкритих даних Еміль Кастехельмі з фінського проекту Black Bird Group.
Постійний представник України при Організації Сергій Кислиця заявив, що Сили оборони України почали військову операцію на території Курської області з метою зменшення загрози наступу російських військ у напрямку Сумщини.
Полковник СБУ Роман Костенко розповів, яких втрат зазнають ЗСУ на Курщині.
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