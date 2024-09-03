ЗСУ безстроково утримуватимуть райони Курської області: Зеленський розкрив подробиці

Планування Курської операції зберігалося в найсуворішому секреті навіть усередині України.

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Курськ - що Україна робитиме з територіями / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю NBC News, що Україна має намір безстроково утримувати взяті під контроль російські території в Курській області.

Зеленський підкреслив, що Україні не потрібна та земля і вона не має наміру привносити туди "свій спосіб життя".

Сама Курська область, додав президент, є частиною "мирного плану", запропонованого, зокрема, США.

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"На даний момент вона нам потрібна", - сказав він про територію, яку Україна зараз утримує в Росії.

Зеленський відмовився обговорювати подальші плани щодо наступу ЗСУ, зазначивши, що успіх часто полягає у несподіванці.

Також президент підтвердив, що адміністрація Байдена не знала про операцію, але це не через відсутність довіри, ба більше, планування Курської операції зберігалося у найсуворішому секреті навіть усередині України.

Що відомо про NBC News? NBC News - новинний телевізійний канал США, що належить National Broadcasting Company (NBC). Він розпочав свою роботу 21 лютого 1940 року. До торгових марок NBC News відносяться NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News і Newsvine, пише Вікіпедія.

Бої в Курській області - останні новини

Нещодавно українські війська досягли незначного просування вперед у рамках операції на Курській ділянці фронту. Зокрема, українські сили утримують позиції в лісових масивах на схід від Олександрівки (на північний схід від Кореневого та за 33 км від міжнародного кордону).

Під контролем українських військових перебувають 93 населені пункти. Бійці ЗСУ просунулися вглиб оборони окупантів від 28 до 35 кілометрів.

За даними Bild, українські військові впритул наблизилися до населеного пункту Кореневе в Курській області і просунулися на інших напрямках. Захоплення цього селища завдасть значного удару по репутації Володимира Путіна, навіть більшого, ніж втрата Суджі.

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