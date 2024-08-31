ЗСУ підірвали рейтинги Путіна: Кремль запустив план на тлі подій на Курщині

Майже кожен третій росіянин обурений реакцією влади Росії на операцію ЗСУ в Курській області, йдеться в дослідженні фонду "Общественное мнение".

https://glavred.net/world/vsu-podorvali-reytingi-putina-kreml-zapustil-plan-na-fone-sobytiy-na-kurshchine-10593095.html Посилання скопійоване

У Путіна рекордно знизився рейтинг довіри у РФ через операцію ЗСУ в Курській області - ISW / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, DeepState

Кремль запустив кампанію, спрямовану на пошук виправдань перед населенням за операцію Сил оборони України у Курській області. Опитування державного фонду "Общественное мнение" показало: майже кожен третій росіянин незадоволений або обурений діями влади. Рейтинг схвалення дій Володимира Путіна рекордно знизився. Про це заявили аналітики Інституту вивчення війни.

"Кремль розпочав складну інформаційну кампанію, спрямовану на виправдання своїй внутрішній аудиторії того, що Росія воліє продовжувати наступальні операції на сході України, а не здійснити негайне виведення українських військ із Курської області", - зазначено у зведенні ISW.

Американські аналітики послалися на результати соціологічного дослідження провладного фонду Росії "Общественное мнение", яке показало, що 28% опитаних обурені або незадоволені діями влади минулого місяця.

відео дня

Примітно, що 27 липня і 11 серпня незадоволених було 18% і 25%.

У ISW акцентували увагу й на тому, що учасники опитування "Общественного мнения" виявили найвищий рівень невдоволення з листопада позаминулого року, коли минув перший місяць "часткової мобілізації" в РФ.

Рейтинг схвалення Путіна знизився

Російський державний центр вивчення громадської думки (ВЦИОМ) взагалі зазначив, що рейтинг схвалення дій Путіна на посаді президента знизився на 3,5% - з 77,1% до 73,6% у період із 12 до 18 серпня. Навіть кремлівські соціологи вважають таке зниження рейтингу рекордним з часів початку повномасштабної війни.

Згідно з новими даними опитування ВЦВГД, яке було проведене з 19 по 25 серпня, рейтинг Путіна знизився ще більше - з 73,6% до 72,4% (на 1,2%).

Що означає зниження рейтингу Путіна

На думку американських аналітиків, незважаючи на зниження рейтингів Путіна, особливо вираженого невдоволення в російському суспільстві все одно немає.

Проте ситуація показує, що Кремль тепер визнає, що після початку операції ЗСУ на Курщині рівень невдоволення в суспільстві РФ зростає.

Операція ЗСУ в Курській області - головні новини за темою:

Сили оборони України контролюють уже 100 населених пунктів у Курській області, сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Утім, ситуація непроста, ворог стягує в регіон сили.

Війська РФ вибили ЗСУ із села Кореневе на Курщині, повідомили 30 серпня аналітики DeepState. Військовий аналітик Bild Юліан Рьопке вважає, що росіяни контратакували і взяли під контроль Кореневе.

У Курській області ЗСУ просунулися вперед і взяли полонених, розповів президент Володимир Зеленський. Україна досягла успіхів і посилила свої позиції в майбутніх процесах обміну полоненими.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред