Курської операції замало, щоб повалити Путіна: які кроки знищать режим

Операція України в Курській області принесла Кремлю чимало проблем - Росія вже змушена відводити війська, а всередині країни зростає напруженість.

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Поки що складно сказати, як ситуація в Курській області позначиться на режимі Путіна - експерт / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, DeepState

Наступ ЗСУ в Курській області створив чимало проблем для режиму Володимира Путіна в РФ, проте поки складно сказати, як операція остаточно вплине на стійкість його влади. Бойових дій на Курщині для падіння путінської системи недостатньо, потрібні ще значні військові поразки та економічні проблеми. Про це заявив полковник армії Сполучених Штатів Америки у відставці, професор Військового коледжу армії США Роберт Гамільтон.

Як повідомляє LIGA.net, він розповів про те, що події на Курщині змушують росіян знімати війська з інших частин фронту, де у них перевага над ЗСУ. Росія отримала безліч проблем, але поки що складно оцінити їхній кінцевий вплив на стійкість режиму.

"Курський наступ шкодить режиму Путіна, але навряд чи спричинить його падіння. Якщо його не поєднати з іншими значними військовими поразками та економічними труднощами РФ", - вважає Гамільтон. відео дня

Найоптимальніший варіант для української армії - стратегічне зміщення військових зусиль окупантів, стверджує операційний директор Празького інституту безпекових досліджень Борис Калійський.

Експерт поки що вважає малоймовірним падіння режиму Путіна.

"Росія втрачає ініціативу, змушена відводити війська, всередині країни зростає політичне інакомислення і невдоволення Путіним. Але зараз це (крах російського режиму) виглядає малоймовірним. Згадайте надії, що заколот Прогожина зможе послабити режим. Вийшло навпаки", - підкреслив Калійський.

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ЗСУ контролюють майже 100 населених пунктів у Курській області, сказав президент Володимир Зеленський 19 серпня. Йдеться про понад 1200 метрів квадратних російської території. За одну операцію взято найбільшу кількість полонених.

Росія не готова до перемовин з Україною на тлі Курської операції ЗСУ, сказав помічник російського президента Юрій Ушаков. За його словами, Кремль не відмовляється від "ультиматумів Путіна", але все залежатиме, зокрема, і від ситуації на полі бою.

Хто такий Юрій Ушаков? Юрій Ушаков - російський дипломат, державний діяч. З травня 2012 року обіймає посаду помічника президента РФ. У зоні відповідальності Ушакова - зовнішня політика. У період з 1996 до 1998 року був постійним представником Росії при ОБСЄ, пізніше, з 1998 до 1999, обіймав посаду заступника міністра закордонних справ. А з 2008 по 2012 рік Ушаков був заступником керівника апарату уряду Росії, пише Вікіпедія.

Путін отримав ультиматум, ЗСУ підуть з Курщини лише за однієї умови, пишуть журналісти The Times. На їхню думку, якщо Путін не піде на перемовини, українська армія змушена буде закріпитися в Курській області і продовжити свій наступ.

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