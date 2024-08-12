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Електронні направлення на ВЛК через Резерв+: коли на них чекати

Марія Николишин
12 серпня 2024, 20:48
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Найімовірніше, в направленні буде QR-код, за яким лікарі ВЛК зможуть ідентифікувати людину, каже Черногоренко.
Електронні направлення на ВЛК через Резерв+: коли на них чекати
Електронні направлення на ВЛК через Резерв+ / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Міністерство оборони України разом із МОЗ працюють над впровадженням електронних направлень на ВЛК через застосунок Резерв+. Про це розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, передає УП.

Вона наголосила, що електронні направлення на військово-лікарську комісію через Резерв+ планують запровадити як для військовозобов'язаних, так і для чинних бійців.

"Найімовірніше, в такому направленні буде QR-код, за яким лікарі ВЛК зможуть ідентифікувати людину", - додала вона.

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За її словами, Міноборони працює з МОЗ над створенням електронної системи для військових лікарів, в якій відображатиметься вся інформація про лікування бійців.

Катерина Черногоренко підкреслила, що зараз такі дані можна отримати в центральній базі госпіталю або лікарні, якщо зробити запит. Однак, на її думку, необхідно створити окрему базу з історіями лікування або реабілітації бійців для зручності роботи військових лікарів.

"Впровадження механізму заплановано до кінця поточного року", - наголосила заступниця міністра оборони.

Електронні направлення на ВЛК через Резерв+: коли на них чекати
Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Хто така Катерина Черногоренко?

Черногоренко Катерина Леонідівна - заступник Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Навчалася в Національному університеті "Одеська юридична академія" (рік випуску - 2008 рік) та Національному університеті "Києво-Могилянська академія" ( рік випуску - 2022 рік).

В 2022 році, з початком повномасштабної війни, працювала над підсиленням технологічної складової забезпечення Сил безпеки та оборони. В липні 2022 року ініціюювала запуск та очолила проєкт Армія Дронів.

З 2023 року – радник Віце-прем’єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністра цифрової трансформації України (на громадських засадах).

27 вересня 2023 року Кабінет Міністрів України призначив Катерину Черногоренко заступником Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, йдеться на сайті Міноборони.

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, заступниця директора департаменту з розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Валерія Ткач говорила, що військовозобов'язаним українцям, що мають бронь від мобілізації, або ж тільки подають документи на її отримання, не потрібно проходити ВЛК.

Також відомо, що Генштаб розглядає пропозиції, які передбачають добровільний призов без залучення ТЦК. У таких випадках підбір мотивованих бійців доручать командирам військових частин.

В той же час, Міністерство оборони України не вбачає необхідності вносити зміни до законодавства щодо мобілізації осіб віком до 25 років.

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мобілізація Міноборони України ТЦК та СП
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