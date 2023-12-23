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Забагато "вільних" хлопців у військовій формі: Ярош розкритикував мобілізацію в Україні

Руслана Заклінська
23 грудня 2023, 20:58
Мобілізацію потрібно здійснювати точково, фокусуючись на військово-облікових спеціальностях, які дійсно потрібні.
Забагато 'вільних' хлопців у військовій формі: Ярош розкритикував мобілізацію в Україні
Ярош визначив недоліки мобілізації в Україні / Коллаж: Галавред, фото: УНИАН

Відомий український громадсько-політичний діяч та командувач "Української добровольчої армії" Дмитро Ярош висловив свою позицію стосовно мобілізації в Україні. Він підкреслив, що потрібно переглянути підхід до використання людського ресурсу, який вже знаходиться в армії. Таку думку Дмитро Ярош висловив в інтерв'ю для YouTube-каналу "LB live".

Ярош наголосив на проблемі "вільних" військовослужбовців, які не беруть активної участі в бойових діях. За його словами, це несправедливо, оскільки деякі військовослужбовці довгий час перебувають на передовій без ротації, тоді як інші залишаються в стані бездіяльності, отримуючи фінансування з бюджету. Проблема може бути наслідком недостатньої координації між командуванням та неефективним розподілом людських ресурсів.

"Якщо ти виїжджаєш умовно на другу лінію оборони, там стільки "праздно шатающихся" хлопців у військовій формі, які не залучені до активних дій... Тут, власне, треба працювати з командирами, командирами бригад зокрема, щоб такого не було", - сказав Ярош.

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На його думку, мобілізацію слід проводити не масово, а точково, орієнтовано на військово-облікові спеціальності, які є реально необхідними. Він закликав до оптимізації використання наявних ресурсів та уникнення бездіяльності військових.

Окрім цього, Ярош виступив проти мобілізації жінок. Він вважає, що жінки не повинні бути задіяні на передовій, адже у країні ще достатньо чоловіків, щоб воювати.

"Я противник перебування, особливо на першій лінії, жінок. Я ж стара школа, ще радянська, сексистом мене би назвали. Я от блокпости проїжджаю, по Україні їду, дивлюся, дівчата-поліцейські стоять там на блокпостах, оце от нормально. Вони і допомагають, і звільняють, власне, хлопців від виконання тої роботи, яку отам жінка може зробити, якщо вона хоче служити. У нас достатньо ще чоловіків для того, щоб воювати", - наголосив він.

Хто такий Дмитро Ярош

Дмитро Ярош – український громадсько-політичний діяч, військовослужбовець, колишній лідер і засновник організації "Правий сектор" (2014-2015), член-засновник організації "Тризуб", командувач Української добровольчої армії, пише Вікіпедія.

Ярош був учасником Революції Гідності, брав участь у війні на сході України. Був народним депутатом України VIII скликання, кандидатом в президенти України на президентських виборах 2014 року. Радник Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного (2021). Кавалер Ордена "Народний герой України" (2014), лицар Ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня (2016).

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, Україна розробляє комплексний законопроект для мобілізації та військового обліку чоловіків, які покинули країну. За словами представника комітету Ради з нацбезпеки, проект буде винесено на голосування в січні 2024 року на першому засіданні парламенту.

Також президент Зеленський відмовився від підписання законопроектів щодо обов'язкової мобілізації жінок. Щодо зниження вікового "порогу" призову чоловічого населення, то його президент готовий розглянути за необхідності.

Крім цього, Мініоборони розглядає можливість сповіщати чоловіків про необхідність з'явитися в ТЦК через електронні повідомлення.

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