Мобілізація 500 тисяч українців: Зеленський відверто висловився щодо ротації

Військовослужбовці потребують ротації і для цього необхідні додаткові бійці ЗСУ, підкреслив секретар РНБО.

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Президент висловився з питання поповнення Сил оборони / колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони, скріншот відео

Президент України Володимир Зеленський провів у п'ятницю нараду з міністром оборони Рустемом Умеровим та його командою з питань мотивації, визначення термінів служби та поповнення Сил оборони.

"Провів нараду з міністром оборони і його командою. Готуємо вирішення тих питань, які ставлять наші підрозділи, бойові бригади. Питання по мотивації, визначення термінів служби, поповнення Сил оборони, які тримаються на людях, а люди – це дух, дух і зброя. Обидва компоненти ми повинні забезпечити. Спасибі всім, хто допомагає, працює і воює", - заявив глава держави у відеозверненні.

Що відомо про мобілізацію півмільйона українців

У свою чергу секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що мобілізація додаткових 500 тисяч осіб не відбудеться найближчим часом.

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"Перш за все, мова йде про справедливість. На сьогоднішній день люди, які знаходяться на фронті, знаходяться на першій лінії, потребують відпочинку", - сказав Данілов в інтерв'ю Українському радіо.

Він уточнив, що військовослужбовці потребують ротації і для цього необхідні додаткові військовослужбовці.

"Це не означає, що це має відбутися через місяць-два. Це на наступний рік таке бачення у військових, яке буде остаточне рішення, стане відомо після затвердження певних нормативно-правових і стратегічних документів, які сьогодні перебувають у стадії розробки. Тому не треба зараз кричати, що завтра всі 500 тисяч треба буде призивати", — підкреслив український чиновник.

Данілов також додав, що вважає неприпустимою практику хапати військовозобов'язаних чоловіків на вулиці.

Мобілізація в Україні

Раніше в Міноборони уточнили позицію щодо можливості мобілізації осіб, які перебувають за кордоном. Міністр оборони Рустем Умеров не мав на увазі в своїх словах юридичний тиск або покарання чоловіків, які виїхали за кордон, сказав Іларіон Павлюк.

Нагадаємо, речник Міноборони України пояснив різницю між мобілізацією та рекрутингом. Рекрутинг-це сервіс для добровольців, які хочуть приєднатися до ЗСУ, обираючи свої умови. Це не виключає мобілізації, але ці дві системи можуть існувати паралельно.

Як повідомлялося раніше, президент Зеленський не підписуватиме законопроекти, які стосуватимуться обов'язкової мобілізації жінок. Він зазначив, що не підтримує обов'язкову мобілізацію жінок, але може розглянути аргументи щодо зниження вікового "порогу".

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