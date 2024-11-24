Новий світопорядок та кінець війни в Україні: дипломат назвав вирішальний рік

Кінець війни в Україні може статись вже в 2025 році, за умови концентрації дипломатичних зусиль на пріоритетних напрямках, вважає дипломат.

https://glavred.net/ukraine/novyy-miroporyadok-i-konec-voyny-v-ukraine-diplomat-nazval-reshayushchiy-god-10617038.html Посилання скопійоване

Дипломат розповів, коли може закінчитись війна в Україні / Колаж Главред, фото: germany.mfa.gov.ua, 22 окрема механізована бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Про що сказав Андрій Мельник:

Війна Росії проти України може закінчитись в 2025 році

Україні необхідно не розпорошувати дипломатичні сили, а концентрувати їх на ключових напрямках

Після закінчення війни в Україні буде сформовано новий світопорядок

Війна Росії проти України може закінчитись в 2025 році, за умови створення для цього конкретних передумов. Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" повідомив посол України в Бразилії Андрій Мельник.

Андрій Мельник вважає, що навіть у воєнний час наша дипломатія страждає через розпорошення ресурсів.

відео дня

Він підкреслив, що хоча країна діє в умовах війни, нам не вистачає зосередження зусиль на ключових напрямках, які могли б дати вагомі результати. За його словами, основну увагу слід зосередити на співпраці зі Сполученими Штатами, Німеччиною та Європейським Союзом, застосовуючи всі наявні дипломатичні інструменти.

"Якщо це відбудеться, якщо ми не будемо розпорошуватися, якщо ми кинемо всі сили саме на ці напрямки, подумаємо, що ми робили не так до цього часу, чому воно зараз десь кульгає, то я абсолютно маю відчуття, що 2025-й може стати цим роком. Можливо, тому, що так нам з вами хочеться, але гадаю, що є зараз... передумови – можуть бути. Треба цим шансом грамотно скористатися", - зазначив він.

Дипломат зауважив, що після поразки Франції в наполеонівських війнах було сформовано новий світовий порядок. Подібний процес, імовірно, очікує й зараз. Це означає, що просте припинення військових дій не стане повноцінним рішенням, а лише напівзаходом, який не забезпечить достатнього результату.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, політичний і економічний експерт Тарас Загородній відреагував на заяву радника Дональда Трампа Брайана Ланзи, який вважає, що Україна має припинити наполягати на поверненні Криму, оскільки "Криму більше немає".

Посол України в Бразилії Андрій Мельник наголосив, що будь-які спроби укласти компроміс у війні за спиною України є неприйнятними, оскільки це стане найгіршим можливим сценарієм. Він підкреслив, що наступні вісім тижнів будуть одними з найважчих і найвідповідальніших в історії країни з часів здобуття незалежності у 1991 році.

Тим часом російська армія продовжує активні бойові дії на Запорізькому напрямку, застосовуючи тактику малих груп для штурму позицій українських військових. Про це розповів командир секції першого батальйону Третьої бригади оперативного призначення Національної гвардії України Ігор Шафігулін.

Інші новини:

Хто такий Андрій Мельник Андрій Ярославович Мельник (нар. 7 вересня 1975, Львів) — український дипломат. Надзвичайний і Повноважний Посол (2016). Надзвичайний і Повноважний Посол України в Бразилії з 20 червня 2023 року. Заступник Міністра закордонних справ України (2022—2023). Надзвичайний і Повноважний Посол України в Німеччині (2014—2022). Повний кавалер ордена "За заслуги". Заступник Міністра Кабінету Міністрів України (2014). Генеральний консул України в Гамбурзі у 2007—2012 роках. Кандидат юридичних наук. Заступник Міністра закордонних справ України з 18 листопада 2022 до 11 липня 2023 року. З 20 червня 2023 року — Надзвичайний і Повноважний Посол України в Бразилії, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред