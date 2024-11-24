"Криму більше немає": експерт оцінив скандальні заяви команди Трампа

Важливо:
- Гучними заявами політики в США привертають до себе увагу
- США зобов'язалися дотримуватися непорушності кордонів України
Політичний та економічний експерт Тарас Загородній прокоментував висловлювання радника Дональда Трампа Брайана Ланзи про те, що "Криму більше немає", і Україні не варто продовжувати наполягати на його поверненні.
"Подивіться, що зараз відбувається у Вашингтоні: там іде розподіл посад, розподіл портфелів та інше. З'являється безліч людей, які розповідають, як старанно працювали над перемогою Трампа, хоча деякі з них могли навіть не з'являтися в його штабі. Проте вони активно нагадують про себе такими гучними заявами, включно з такими, як "Забудьте Крим", - сказав він під час чату в Главреді.
Експерт каже, що про Крим ніхто не забуде і нагадав, що США підписували угоди про непорушність кордонів у Європі 1975 року, тобто Гельсінські угоди, які пізніше також підписали Росія та Україна.
"Є також Будапештський меморандум. Є також розуміння наслідків, які матиме спроба "нагинати" Україну. Усі чудово розуміють наслідки тиску на Україну. Тим більше, функціонал зрозумілий: дайте більше зброї - і питання Криму стояти просто не буде", - пояснив він.
Співрозмовник також вказав на те, що люди у Вашингтоні, які зараз дозволяють собі скандальні висловлювання на адресу України, не є представниками чинної адміністрації.
"Тим паче, цю заяву було зроблено до призначення глави Держдепу, радника з національної безпеки, глави Пентагону тощо. Тому такі заяви - це все ще продовження передвиборчої кампанії. Все, що говорилося під час передвиборчої кампанії, забудьте, оскільки все це не має жодного стосунку до реальності", - додав Загородній.
Дивіться відео - чат із Тарасом Загороднім:
Раніше повідомлялося про те, що прапор України підняли в окупованому Криму. Це стало черговим доказом незламності українців навіть після 10 років окупації.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, які об'єкти в Криму ЗСУ можуть атакувати ракетами США. Незважаючи на затримку дозволу на удари по об'єктах РФ американськими ракетами, вони зможуть поліпшити ситуацію на фронті.
Як раніше повідомляв Главред, в окупованому Криму прогриміли вибухи. Вони пролунали в Гвардійському і Сакському районах окупованого півострова.
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Хто такий Тарас Загородній
Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.
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