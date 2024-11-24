Росіяни провалили штурми: ЗСУ знищують окупантів на Запорізькому напрямку

Окупанти продовжують застосовувати проти українських військових стандартну тактику.

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Артилерія і дрони ЗСУ знищують малі групи ворога / Колаж: Главред, фото: flickr

Що сказав Шафігулін:

Армія РФ штурмує ЗСУ малими групами

Бійці "Спартану" активно застосовують FPV-дрони

Ворогу не вдається досягнути бажаного

Армія країни-агресора Росії на Запорізькому напрямку продовжує активні наступальні дії. Ворог здійснює постійні штурми позицій українських військовослужбовців, застосовуючи тактику малих груп.

Про це повідомив очільник секції першого батальйону Третьої бригади оперативного призначення Національної гвардії України Ігор Шафігулін, повідомили в НГУ.

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Для атак українських позицій окупанти застосовують часто мотоцикли і квадроцикли. Але артилерія та скиди із FPV-дронів воїнів ЗСУ ефективно знищують противника.

"За минулий тиждень противник кілька разів намагався йти на штурми малими групами кількістю до 10-х окупантів. Також були спроби здійснити штурмові дії на мотоциклах та квадроциклах. Військовослужбовці "Спартану" виявили окупантів заздалегідь та знищили: артилерією, скидами та FPV-дронами", - розповів він.

Ситуація на фронті - останні новини

Нещодавно армія РФ окупувала Дальнє на Курахівському напрямку в Донецькій області. За даними аналітиків DeepState, окрім цього просування ворога зафіксовано біля восьми населених пунктів, а саме - у Торецьку, Кураховому, біля Золотої Ниви, Пустинки, Селидового, Трудового, Антонівки та Дальнього в Донецькій області.

Торецьк / Інфографіка: Главред

Раніше стало відомо, як писав Главред, у Донецькій області країна-агресор Росія зібрала танкістів із Бурятії, які готуються, ймовірно, до наступу. На базу постійно приїжджають машини, висаджують військових та одразу їдуть, не залишаючи техніки.

Згодом стало відомо, що російські окупанти просунулися біля п’яти населених пунктів на Курахівському напрямку Донецької області. Загарбники також мали просування біля Великої Новосілки, Роздольного, Максимівки, Пустинки та у Торецьку.

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Що відомо про 3-тю бригаду оперативного призначення НГУ? 3-тя бригада оперативного призначення НГУ - військове з'єднання у складі Національної гвардії України чисельністю в бригаду. Дислокується в м. Харків. Належить до Східного оперативно-територіального об'єднання НГУ, пише Вікіпедія.

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