Україну чекають найкритичніші 8 тижнів в її історії: що передбачається - посол

Україні слід зосередити всі дипломатичні та не тільки зусилля для того, щоб досягти бажаних результатів після перемоги Дональда Трампа, зазначає посол.

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Наступні 8 тижнів будуть найбільш складними в історії України / Колаж Главред, фото: Офіс президента України, 22 окрема механізована бригада

Про що сказав Андрій Мельник

Завершення війни в Україні є ключовою ціллю Трампа

Важливо не допустити нав'язування Україні рішень без її участі

Наступні 8 тижнів будуть найбільш відповідальними і складними вновітній історії України

Допустити компроміс у війні за спиною України неприпустимо, адже це стане найгіршим сценарієм. Наступні вісім тижнів стануть одними з найскладніших і найвідповідальніших в історії України з 1991 року. Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив посол України в Бразилії Андрій Мельник.

Андрій Мельник зазначив, що зараз вже запізно намагатися вплинути на ситуацію. Він висловив сумнів у практичній реалізації, наприклад, китайсько-бразильської ініціативи.

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Посол України в Бразилії також зауважив, що новий президент США зробив російську війну проти України однією з ключових тем, якими він планує займатися. Його мета — завершити війну максимально швидко, навіть протягом 24 годин.

"Ми повинні ці слова сприймати серйозно. І тому зараз шукати якихось посередників там чи згадувати тих, на кого ми сподівалися раніше, і тих, хто зіграли певну роль… то я не бачу нікого, крім нового президента Сполучених Штатів, який зможе дійсно кардинально змінити ситуацію", - зазначив він.

Посол висловив сумніви, що новообраний президент США захоче ділити лаври миротворця з кимось іншим, особливо з Китаєм чи Бразилією, хоча певна ймовірність цього все ж існує.

Він зауважив, що нинішній світ стає дедалі небезпечнішим і непередбачуваним, і прогнозувати майбутні події складно.

"Тому гадаю, наші всі зусилля – дипломатичні, політичні, суспільні, які завгодно з України, мають бути зосереджені стовідсотково саме на цих восьми критичних тижнях до інавгурації президента Дональда Трампа. Тобто в нас є дуже мало часу – фактично 20 січня інавгурація, уже менше як два місяці залишається", - наголошує він.

Андрій Мельник наголосив, що всі можливі канали — дипломатичні, політичні, сімейні, релігійні та суспільні — повинні бути задіяні. Українська дипломатія має працювати не лише у Вашингтоні, а й у Мар-а-Лаго, у Флориді, де більшу частину часу проводить новообраний президент. Це необхідно для розробки кількох сценаріїв і досягнення бажаних результатів. Найгірший варіант — якщо Україні будуть нав’язані рішення без її участі.

"Повірте мені, моєму відчуттю: ці наступні вісім тижнів будуть найбільш відповідальними і складними в історії України після 1991 року. Тобто зараз треба вирішувати. Коли прийде день інавгурація, боюся, до того часу вже буде рішення ухвалене і тоді нам буде складніше", - резюмував посол України в Бразилії Андрій Мельник.

Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Як Трамп може закінчити війну в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, після своєї інаугурації Дональд Трамп може розпочати переговори щодо мирної угоди, що принесе вигоду як Україні, так і США. Про це повідомив сенатор Ліндсі Грем, пише Bild. Трамп виявляє інтерес до використання природних ресурсів України, яка є "найбагатшою країною Європи".

Новообраний президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про готовність сприяти завершенню війни між Росією та Україною. Про це повідомляє The Washington Post. Однак для України є ризик, що Трамп, намагаючись досягти швидкої угоди, може погодитись на невигідне врегулювання конфлікту.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має всі шанси завершити війну до 2025 року, і в січні можуть з'явитись перші пропозиції щодо мирного процесу від Дональда Трампа на посаді президента США.

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Хто такий Андрій Мельник Андрій Ярославович Мельник (нар. 7 вересня 1975, Львів) — український дипломат. Надзвичайний і Повноважний Посол (2016). Надзвичайний і Повноважний Посол України в Бразилії з 20 червня 2023 року. Заступник Міністра закордонних справ України (2022—2023). Надзвичайний і Повноважний Посол України в Німеччині (2014—2022). Повний кавалер ордена "За заслуги". Заступник Міністра Кабінету Міністрів України (2014). Генеральний консул України в Гамбурзі у 2007—2012 роках. Кандидат юридичних наук. Заступник Міністра закордонних справ України з 18 листопада 2022 до 11 липня 2023 року. З 20 червня 2023 року — Надзвичайний і Повноважний Посол України в Бразилії, повідомляє Вікіпедія.

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