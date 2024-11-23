"2025 рік буде поворотним": експерт назвав 4 сценарії закінчення війни в Україні

Тарас Загородній вважає, що зміна керівництва США значно збільшує шанси України "вийти в позитив".

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4 сценарії закінчення війни від Загороднього / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Главред

Головне зі слів Загороднього:

Президентство Трампа на руку Україні

Можлива реалізація плану виходу на кордони 24 лютого 2022 року

Путін не хоче погоджуватися на заморозку війни

Закінчення війни в Україні може розвиватися за кількома сценаріями. У 2025 році після інавгурації Дональда Трампа стане зрозуміло, до чого все рухається. Про це під час чату на Главреді заявив політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

"Варіантів багато, але одне можна сказати абсолютно точно: 2025 рік буде поворотним. Щоправда, куди цей поворот виведе, поки що залишається питанням. У будь-якому разі, шанси України вийти в позитив значно зросли після зміни керівництва США", - сказав Загородній.

Вихід на кордони 1991 року

Цей сценарій Загородній вважає найоптимістичнішим, водночас акцентує на тому, що для його розвитку "мають правильно скластися зірки" і з'явитися "трохи удачі".

У такому разі Трамп має бути на боці України і системно "знищувати вісь зла". Загородній вважає, що президентство Трампа "працюватиме на Україну і проти Росії".

"Тож подальший перебіг війни в Україні залежатиме від того, як далі розвиватимуться події: чи будуть росіяни відступати, чи почнеться реальний обвал Росії, перш за все, економічний, чи буде Трамп боротися з тіньовим флотом тощо. До слова, адміністрація Байдена зовсім не боролася проти тіньового флоту Росії, і РФ спокійно продавала ту саму нафту в обхід ціни в 60 доларів ... Якщо обваляться ціни на нафту, все може піти за таким неймовірним сценарієм, що ми просто не встигатимемо дивуватися, як стрімко все відбуватиметься", - сказав Загородній.

Він також вважає, що якщо Україна повернеться до кордонів 1991 року, то матиме право одразу ж вимагати вступу до Альянсу без будь-яких додаткових завдань.

Вихід на кордони 24 лютого 2022 року

Загородній також вважає, що адміністрація Трампа може повернутися до плану колишнього держсекретаря США Майка Помпео і запустити ленд-ліз.

"Ми будемо виходити на кордони 24 лютого 2022 року, а, крім того, бити по території Російської Федерації ... Поки що я бачу абсолютно точно, що дуже можлива реалізація плану Помпео і повернення до кордонів 24 лютого, а також введення миротворців", - каже експерт.

Він акцентує на тому, що Україна повинна буде вимагати, щоб на території країни був присутній саме контингент США або країн-членів НАТО.

Сценарій Корейської війни

Корейська війна закінчилася після того, як 1953 року помер Сталін. Загородній вважає, що війна в Україні також може закінчитися після того, як щось трапиться з російським диктатором Володимиром Путіним.

"В Україні війна може закінчитися, коли щось трапиться з Путіним, коли російські еліти зрозуміють, що зміна обличчя в Овальному кабінеті США не дала того результату, на який вони сподівалися, а пресинг Росії посилився", - пояснив він.

Заморожування війни

Не варто відкидати й варіант із заморожуванням бойових дій на лінії розмежування, однак варто розуміти, що Путін поки що цього не хоче.

У такому разі в країні триватиме "в'язка ситуація" на тлі постійних переговорів і поступового просування ворога на Донбасі.

"Однак, маючи дозвіл бити вглиб території Росії, Україна може припинити просування її військ за тиждень, бо не матиме чим іти, бо будуть знищені основні логістичні шляхи, дороги, склади та інше", - сказав він.

Також очікується, що вже в першому кварталі 2025 року в України з'являться ракети власного виробництва дальністю до 1000 кілометрів.

Дивіться відео з чатом Тараса Загороднього на Главреді:

Завершення війни в Україні - новини за темою

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що в найближчому майбутньому слід очікувати важливих рішень щодо припинення вогню в Україні, визначення кордону, на якому воно має діяти, і гарантій безпеки для України. За його словами, план новообраного президента США Дональда Трампа щодо України зараз перебуває на етапі розроблення.

Також 7 листопада президент України Володимир Зеленський рішуче висловився проти будь-яких поступок російському лідеру Володимиру Путіну, до яких закликають деякі європейські лідери. Він підкреслив, що Україна потребує зброї, а не переговорів. За його словами, мир можна досягти тільки через силу і єдність Європи, а не через поступки агресору.

Як повідомляв Главред, на думку військового експерта Олега Жданова, Росія не відмовиться від своєї мети політичного поглинання України. Тому є два варіанти розвитку подій: або Україна поступиться, або знищить російську армію на її території.

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Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу як експерта.

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