"За 3 тижні ворог взяв би Львів": Україна почала готуватися до війни у грудні 2019 року - Данілов

У Кремля було два плани. Після захоплення Києва в Україну хотіли відправити Януковича.

Україна почала готуватися до війни у 2019 році / Колаж 1 ОБрСпН імені Івана Богуна, УНІАН

У Росії було два плани щодо війни в Україні. Щоб ці плани не втілилися в реальність, Україна почала готуватися до війни ще в грудні 2019 року. Про це в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Він насторожив словами про те, що РФ могла б захопити Київ за 3-5 днів, якби Україна не була готова захищати свою землю.

Він також додав, що Кремль очікував захопити Київ максимум до 7 березня, після чого в Україну повернувся б Віктор Янукович. За три тижні окупанти планували дійти до Львова.

"До 7 березня вони повинні були закінчити повністю те, що стосується Лівобережжя, що стосується Києва. Це був крайній термін, і саме в цей день прибував один громадянин РФ, а в минулому громадянин України Янукович, перебував у Мінську, тому що він повинен був 7 березня вже перебувати в інших містах на території нашої країни", - сказав Данілов.

Росія готує новий наступ на Україну

Нещодавно начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розкрив хитрий план Кремля. За словами глави розвідки, він має інформацію про плани росіян провести нову хвилю мобілізації.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявляв, що Росія в 2023 році – або з кінця січня, або в березні – може перейти в новий масштабний наступ. Ворог здатен спробувати захопити Київ, наступати на Донбасі та інших напрямках. Залужний підкреслив, що Україні потрібно більше озброєнь для звільнення своїх земель.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що наступні півроку будуть вирішальними для України. Український гарант закликав Захід підтримати Україну за чотирма напрямками - поразка енергетичного терору РФ, забезпечення стійкості української держави взимку, збільшення військової підтримки та сприяння формулі миру, яку пропонує Київ.

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