"Росіяни домоглися поступового прогресу": США про бої за Бахмут

Російські окупанти продовжують витрачати величезну кількість особового складу в спробах захопити Бахмут у Донецькій області. Вони щодня штурмують позицію українських військових. Вони "досягли поступового прогресу". Про це заявив високопоставлений представник адміністрації президента США, повідомляє Reuters.
Поки результат боїв за Бахмут неясний. Однак у США переконані, що в найближчому майбутньому триватиме битва за контроль над містом.
Чиновник акцентував увагу на те, що після "прогресу" окупантів складно спрогнозувати результат у напрямку Бахмута.
Ситуація в Бахмуті
Офіцер батальйону "Свобода" Нацгвардії Андрій Іллєнко розповів, що російські окупаційні війська кидають на Бахмут всі боєздатні сили. Зараз там тривають запеклі бої. Втрати ворога щодня вимірюються сотнями загиблих і тяжкопоранених.
3 січня в британській розвідці заявили, що нові успіхи окупантів РФ в районі Бахмута Донецької області найближчим часом малоймовірні, при цьому найінтенсивніші бої вже позаду.
Ватажок приватної військової кампанії Вагнера Євген Пригожин придумав безглузде виправдання провальним діям окупантів у Бахмуті. За його словами, українські військові нібито створили "п'ятсот ліній оборони". При цьому російські терористи поскаржилися на те, що окупантам вже не вистачає озброєнь і боєприпасів.
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