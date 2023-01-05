Війна може затягнутися до 2024 року: Світан назвав винних

Західні партнери можуть затягувати війну, не надаючи українським військовим необхідну зброю.

Війну в Україні можуть затягнути до 2024 року / Колаж фото 59-а ОМПБр Якова Гандзюка, скріншот з відео

Українські військові можуть закінчити війну вже навесні або влітку цього року. Однак є ті, хто може цьому перешкодити і затягнути бойові дії до 2024 року. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

"Для виконання такого завдання потрібні сили і засоби. Сили у нас є, військо у нас є. Нам потрібні засоби. І їх ми запитуємо у наших партнерів. Тому єдиним фактором, який здатний перешкодити нам виконати це завдання, може бути недостатня поставка засобів: техніки, бронетехніки, танків, артилерії, боєприпасів та іншого. Інших факторів, здатних нам перешкодити, я не бачу", - сказав Світан.

Він акцентував на тому, що майже всі західні учасники політичного процесу, які зацікавлені в затягуванні війни, можуть сильно зволікати.

"Саме цього року відбуватиметься перезавантаження політичної влади і в Росії, і в Україні, і в США. Так що саме політичні крила систем, від яких залежить прийняття рішення про передачу Україні зброї, можуть затягнути війну, не даючи нам необхідне", - пояснив експерт.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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