Новий 'бунт' фермерів: у Польщі та Угорщині погрожують блокувати кордон з Україною

Очікується ускладнення руху вантажівок через кордон із Польщею та Угорщиною, попередили в Державній прикордонній службі України.
За попередньою інформацією, вранці, 9 лютого, розпочнеться страйк польських фермерів на ділянках, прилеглих до українських пунктів пропуску "Ягодин", "Рава-Руська" і "Шегині", повідомляє у Telegram ДПСУ.
"Протестувальники налаштовані пропускати по одній вантажівці на годину в пунктах пропуску "Ягодин" і "Шегині", у напрямку пункту пропуску "Рава-Руська" - по дві. Гуманітарний вантаж та автобуси пропускатимуться безперешкодно", - уточнюють прикордонники.
Підкреслюється, що у зв'язку з акцією протесту польських фермерів, також імовірні складнощі з рухом для вантажівок через пункти пропуску "Устилуг" та "Угринів" із 12 лютого. Пропуск транспорту здійснюватиметься по три вантажівки на годину.
Акція протесту на кордоні з Угорщиною
Крім того, також незабаром очікуються акції протесту на кордоні Угорщини з Україною.
"Також угорські прикордонники попереджають про акції протесту фермерів 9 лютого на автодорозі до пункту пропуску "Захонь", що навпроти українського "Чоп (Тиса)". Попередньо учасники акції не блокуватимуть пропуск автотранспорту", - додали в ДПСУ.
Нагадаємо, що Польща погрожує заблокувати безмитну торгівлю України з ЄС. Польський комісар Януш Войцеховський закликає до кількісних обмежень на цукор і м'ясо птиці, бо цей імпорт "загрожує дестабілізувати ринок ЄС".
Уряд Польщі домовився з фермерами про розблокування кордону з Україною. Міністр зобов'язався виконати вимоги фермерів. Згідно з угодою, Польща має виділити субсидії на кукурудзу в розмірі одного мільйона злотих.
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