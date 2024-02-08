Новий 'бунт' фермерів: у Польщі та Угорщині погрожують блокувати кордон з Україною

Очікується новий страйк польських та угорських фермерів на ділянках, що примикають до українських КПП.

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У Польщі знову планують блокувати кордон з Україною / Колаж: Главред, фото: ДПСУ, ua.depositphotos.com

Очікується ускладнення руху вантажівок через кордон із Польщею та Угорщиною, попередили в Державній прикордонній службі України.

За попередньою інформацією, вранці, 9 лютого, розпочнеться страйк польських фермерів на ділянках, прилеглих до українських пунктів пропуску "Ягодин", "Рава-Руська" і "Шегині", повідомляє у Telegram ДПСУ.

"Протестувальники налаштовані пропускати по одній вантажівці на годину в пунктах пропуску "Ягодин" і "Шегині", у напрямку пункту пропуску "Рава-Руська" - по дві. Гуманітарний вантаж та автобуси пропускатимуться безперешкодно", - уточнюють прикордонники.

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Підкреслюється, що у зв'язку з акцією протесту польських фермерів, також імовірні складнощі з рухом для вантажівок через пункти пропуску "Устилуг" та "Угринів" із 12 лютого. Пропуск транспорту здійснюватиметься по три вантажівки на годину.

Акція протесту на кордоні з Угорщиною

Крім того, також незабаром очікуються акції протесту на кордоні Угорщини з Україною.

"Також угорські прикордонники попереджають про акції протесту фермерів 9 лютого на автодорозі до пункту пропуску "Захонь", що навпроти українського "Чоп (Тиса)". Попередньо учасники акції не блокуватимуть пропуск автотранспорту", - додали в ДПСУ.

Нагадаємо, що Польща погрожує заблокувати безмитну торгівлю України з ЄС. Польський комісар Януш Войцеховський закликає до кількісних обмежень на цукор і м'ясо птиці, бо цей імпорт "загрожує дестабілізувати ринок ЄС".

Уряд Польщі домовився з фермерами про розблокування кордону з Україною. Міністр зобов'язався виконати вимоги фермерів. Згідно з угодою, Польща має виділити субсидії на кукурудзу в розмірі одного мільйона злотих.

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