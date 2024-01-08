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Польща погрожує заблокувати безмитну торгівлю України з ЄС

Ангеліна Підвисоцька
8 січня 2024, 18:17
Єврокомісару з Польщі не подобається "надмірний агроімпорт" української продукції.
Польща погрожує заблокувати безмитну торгівлю України з ЄС
Польща погрожує заблокувати безмитну торгівлю України з ЄС / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Польща планує заблокувати безмитну торгівлю України з Євросоюзом через "надмірний агроімпорт". Про це цинічно заявив єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський, повідомляє RMF FM.

Він зазначив, що Польща може не підтримати новий регламент ЄК про продовження режиму безмитної торгівлі з Україною. Консультації з питання нового регламенту планують закінчити 9 січня.

Польський комісар закликає до кількісних обмежень на цукор та м'ясо птиці, бо цей імпорт "загрожує дестабілізувати ринок ЄС", каже він.

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"Продовження торговельних привілеїв для України, передбачених регламентом ЄС, термін дії якого закінчується цього року, без захисних положень та кількісних обмежень загрожує новою кризою надлишку імпортованої сільськогосподарської продукції з України", – йдеться у листі Войцеховського.

Він хоче, щоб ЄС "переосмислив концепцію допомоги, яка передбачає необмежену відкритість". Комісар хоче, щоб Україна транспортувала своє зерно з морських портів.

Блокада кордону поляками

Нагадаємо, 23 грудня вдалося розблокувати пункт пропуску "Шегині-Медика" на кордоні України та Польщі. Після переговорів нового уряду Польщі з протестувальниками, блокаду вирішили припинити.

Проте лідер протесту повідомив про продовження з 4 січня блокади прикордонного пункту "Медика-Шегині". Фермери вимагали письмові гарантії дотацій на кукурудзу та збереження сільгосподарського податку.

Як повідомляв Главред, Україна намагається вирішити ситуацію зі страйком польських перевізників та блокадою кордону з Польщею. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що країна проведе переговори на всіх рівнях з новим урядом Польщі.

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